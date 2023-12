ESC-Vorentscheid: Offiziell! Jetzt ist die Entscheidung gefallen

Jetzt ist es offiziell bestätigt!

Barbara Schöneberger wird erneut die Moderation des deutschen Vorentscheids für den Eurovision Song Contest (ESC) übernehmen. Die Veranstaltung, die am 16. Februar in Berlin stattfindet, entscheidet darüber, welcher Act Deutschland beim 68. ESC-Finale in Malmö am 11. Mai 2024 vertreten wird.

ESC-Vorentscheid: Jetzt ist es offiziell

So berichtet „Das Erste“, dass Barbara Schöneberger die Ehre zuteil wird, durch die knapp zweistündige Live-Show zu führen. Die Veranstaltung in Berlin beginnt um 22:00 Uhr und wird darüber entscheiden, welcher Künstler oder welche Künstlerin Deutschland beim Eurovision Song Contest repräsentieren wird. Im Gegensatz zu Deutschland haben andere Länder bereits ihre Acts ausgewählt. In Großbritannien geht Olly Alexander, der Gründer von Years & Years, an den Start, während die Niederlande auf den Newcomer Joost Klein setzen.

Die Vorauswahl des deutschen Acts für den ESC ist eine bedeutende Aufgabe, die die Moderatorin Barbara Schöneberger bereits in der Vergangenheit übernommen hat. Die Show verspricht eine spannende Suche nach dem geeigneten Künstler oder der geeigneten Künstlerin für die internationale Bühne des Eurovision Song Contests.

Der Eurovision Song Contest ist einer der größten Musikwettbewerbe weltweit, bei dem Künstler aus verschiedenen Ländern gegeneinander antreten. Die Vorentscheidungen dienen dazu, den Vertreter jedes Landes für das Finale zu bestimmen. Der ESC bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, ihre Musik einem internationalen Publikum zu präsentieren und ist für viele Künstler ein Sprungbrett für internationale Karrieren. Der Wettbewerb hat eine lange Tradition und eine treue Fangemeinde.

