Céline Dion schwer erkrankt: „Wenn ich nicht laufen kann, werde ich kriechen“

ESC-Siegerin, Pop-Ikone, Weltstar. Die Sängerin Céline Dion gehört noch immer zu den ganz Großen im Musikbusiness. 56 Jahre ist die Kanadierin inzwischen alt. Doch leider tritt Céline Dion schon seit Jahren nicht mehr auf.

Im Frühjahr 2023 wollte die Künstlerin endlich wieder auf Europa-Tournee gehen, doch die wurde abgesagt. Grund dafür ist ein schwerer Schicksalsschlag. Schon lange wurde spekuliert, dann die traurige Gewissheit: Céline Dion leidet an einer seltenen Nervenkrankheit, dem Stiff-Person-Syndrom.

Céline Dion: Die Karriere eines Weltstars

Erste große Plattenerfolge feierte die Sängerin in Kanada und Frankreich bereits als Teenager. Sie sang ausschließlich auf Französisch, weshalb sie in den USA zunächst unbekannt blieb. Die internationale Karriere der talentierten Sängerin begann Ende der 80-er Jahren beim Eurovision Song Contest. 1988 konnte sie den Wettbewerb, der damals noch „Grand Prix Eurovision de la Chanson“ hieß, für die Schweiz gewinnen. Im Jahr 1990 veröffentlichte sie ihre erste Langspielplatte auf Englisch, dadurch wurde sie auch in den USA bekannt.

1992 folgte ihr Album „Céline Dion“, auf dem auch der Titelsong zu dem Disney-Klassiker „Die Schöne und das Biest“ zu hören ist. Ein weltweiter Mega-Erfolg, von da an ging ihre Karriere steil nach oben. Das Lied „My Heart Will Go On“ aus dem legendären Blockbuster „Titanic“ mit Leonardo Di Caprio und Kate Winslet machte Dion 1997 endgültig zum Weltstar. Die Ballade wurde – wie schon zuvor „Beauty and the Beast“ – mit einem Oscar für den besten Filmsong ausgezeichnet. Es folgten ausverkaufte Konzerte, Platin-Alben und exklusive Shows in Las Vegas, wo sie jahrelang fast täglich im Caesars Palace auftrat. Doch damit ist schon lange Schluss.

Der Kampf gegen ihre Krankheit dauert an

Lange wollte oder konnte der Superstar nicht über ihre Situation reden. 2024 ist es soweit. In der Dokumentation „I Am: Céline Dion“ spricht sie offen über ihr Leben mit dem Stiff-Person-Syndrom. Die Nervenkrankheit sorgt für schmerzhafte Krämpfe und Lähmungen. Amazon Prime hat nun einen Trailer veröffentlicht, in dem sich die Künstlerin emotional und verletzlich zeigt.

Am meisten vermisst sie ihre Auftritte und die Nähe zu Menschen bei ihren Konzerten. Céline Dion versucht alles, um wieder auf der Bühne stehen zu können. Die dreifache Mutter beweist Mut und Stärke und sagt ihrer Krankheit den Kampf an: „Wenn ich nicht laufen kann, werde ich kriechen.“ Ihr Wille ist Stark. Doch das Leben mit der Krankheit ist ein Kraftakt, der ihr alles abverlangt.