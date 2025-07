Abschiedsschmerz bei Danni Büchner: „Ich habe Rotz und Wasser geheult“

Fünf Kinder, ein voller Terminkalender und ohne Ende zu tun – so könnte man wohl am besten das Leben von Danni Büchner beschreiben. Die 47-Jährige gehört zu den bekanntesten TV-Persönlichkeiten Deutschlands. Ob bei „Goodbye Deutschland“ oder in den neuen Folgen ihrer eigenen RTL-ZWEI-Show „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ – an Danni kommt der TV-Zuschauer nicht vorbei.

Wir haben mit der gebürtigen Düsseldorferin über Trennungsschmerz, die Liebe und ein ganz besonderes Jubiläum gesprochen, dass sie in diesem Jahr mit ihrem verstorbenen Mann Jens gefeiert hätte.

Liebe Frau Büchner, Ihre Kinder werden langsam flügge. Joelina ist bereits ausgezogen. Wie stark ist der Trennungsschmerz und wie gehen Sie damit um?

Oh, das war schlimm. Ich hab erst gedacht, sie macht Witze. Ich meine, das erste Kind zieht aus! Ich habe sie in der Pubertät gefühlt hundertmal im Streit rausgeschmissen, wie jede Mutter halt – aber als es dann wirklich so war, saß ich da mit meinem Kaffee und dachte: „Huch… das ist jetzt ernst.“ Ich habe Rotz und Wasser geheult. Aber ich bin auch stolz wie Bolle. Sie macht ihr Ding, steht auf eigenen Beinen – das zeigt mir, dass ich wohl nicht alles falsch gemacht hab.

Sie leben seit über zehn Jahren auf Mallorca. Was müsste passieren, dass es sie wieder nach Deutschland ziehen würde?

Das müsste schon ein richtig guter Grund sein. Oder ein richtig gutaussehender Mann. (lacht) Nein, im Ernst: Ich mag Deutschland, aber Mallorca ist mein Zuhause geworden. Ich habe hier meinen Alltag, meine Freunde, meine Erinnerungen. Hier scheint fast immer die Sonne und wenn ich an unserem neuen Pool liege, denke ich mir nur so: „Alles richtig gemacht!“

In diesem Sommer jährt sich der Tag Ihres Kennenlernens mit Jens Büchner zum zehnten Mal. Welche Erinnerungen haben Sie noch an das Stadtfest in Delmenhorst? Wie groß ist der Teil, den Jens noch immer in Ihrem Leben einnimmt?

Zehn Jahre – Wahnsinn, oder? Jens wird immer ein Teil von mir sein. Ich rede oft mit ihm – innerlich. Wenn’s mir schlecht geht oder wenn ich stolz bin, dann denk ich: „Siehst du, Jens – ich schaff das.“ Er ist nicht mehr hier, aber er geht irgendwie trotzdem mit.

Sie zeigen den Kameras von RTL ZWEI auch ihre ganz privaten Seiten. Gibt es etwas, das sie nie im TV zeigen würden?

Definitiv! Also ins Bad oder auf die Toilette kommt keine Kamera – da ist Schluss mit lustig. Ich zeige viel, weil ich will, dass die Leute sehen, wie’s wirklich bei uns läuft – mit allem Chaos, Stress, Tränen und Lachkrämpfen. Aber es gibt eben auch Momente, die gehören nur mir oder meiner Familie. Gerade, wenn es um die Privatsphäre der Kinder geht, ziehe ich die Reißleine.

Ihr Liebesleben ist immer wieder Thema. Von daher ganz offen gefragt: Gibt es einen neuen Mann in ihrem Leben? Oder ist einer in Sicht?

Aktuell nein. Ich bin Single. Ich habe gedatet, klar. Aber sehr diskret.

RTL ZWEI zeigt die neuen Folgen „Diese Büchners – Familientrubel unter Palmen“ ab Donnerstag, den 10. Juli 2025 um 21.15 Uhr im TV oder bereits vorab bei RTL Plus.