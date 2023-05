Céline Dion mit tragischer Nachricht – „Es tut mir so leid“

Traurige Nachrichten für alle Fans von Céline Dion!

Die Sängerin wollte eigentlich auf große „Courage World Tour“ gehen. Doch jetzt hat Céline Dion alle Konzerte abgesagt – inklusive ihrer fünf Auftritte in Deutschland. Warum? Das liest du hier.

Céline Dion mit bitterer Nachricht

Eigentlich sollte es in diesem Jahr im August losgehen. Die weltberühmte Sängerin Céline Dion wollte ihr großen Hits wie „My heart will go on“ gemeinsam mit ihren Fans auf der ganzen Welt feiern. Tourstart wäre Ende August in Amsterdam gewesen.

2024 wollte sie dann Halt in Deutschland machen – in Köln, Berlin, München, Hamburg und Mannheim. Doch alle Fans, die schon längst die Tickets in der Hand gehalten haben, müssen sie nun wieder abgeben. Bei Instagram hat die Sängerin jetzt bekannt gegeben, dass sie ihre gesamte Tour absagt.

„Es tut mir so leid, dass ich Euch alle wieder einmal enttäuschen muss“, schreibt die 55-Jährige. „Ich arbeite wirklich hart daran, wieder zu Kräften zu kommen, aber touren kann sehr anstrengend sein, selbst wenn man 100%tig fit ist.“ Die Sängerin hatte ihre Tour Ende 2022 schon einmal verschoben. Grund dafür waren auch seinerzeit gesundheitliche Probleme.

Céline Dion mit emotionaler Botschaft an Fans

Céline Dion leidet nämlich am Stiff-Person-Syndrom, einer neurologischen Erkrankung. Das hat sie ihren Fans auch im Dezember 2022 mitgeteilt. Und es scheint ganz so, als würde sich die Sängerin doch noch nicht wieder bereit fühlen, auf große Tour zu gehen. „Es ist nicht fair euch gegenüber, die Shows immer wieder zu verschieben, und auch wenn es mir das Herz bricht, ist es das Beste, wenn wir jetzt alles absagen, bis ich wirklich wieder bereit bin, auf der Bühne zu stehen.“ Ein schwerer Schritt, der Céline Dion sicherlich nicht leicht gefallen ist.

„Ich möchte, dass ihr alle wisst, dass ich nicht aufgeben werde… und ich kann es kaum erwarten, euch wiederzusehen“, betont die 55-Jährige. Für ihre Fans ist es ein Schock, doch das Verständnis ist groß. „Wir lieben dich“, kommentieren viele unter dem Beitrag und drücken ihre Unterstützung aus. Ihre Fans sind bereit zu warten, bis es der Sängerin wieder besser geht!