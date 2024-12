Dschungelcamp-Star Giulia Siegel rechnet ab – Papa Ralph Siegel wird nicht verschont

Erst in diesem Jahr sorgte Giulia Siegel für ordentlich Tumult im Dschungelcamp der Legenden. Nun feuert die 50-Jährige erneut los. Doch nicht etwa gegen einen anderen Promi, sondern ausgerechnet gegen ihren Vater und ESC-Legende Ralph Siegel.

Es stehen schwere Vorwürfe im Raum.

Dschungelcamp-Star Giulia Siegel rechnet ab

In einem Interview mit „Bunte.de“ erzählte Ralph Siegel neulich, dass er keinen Kontakt zu seinen beiden ältesten Töchtern Marcella und Giulia habe. Der Musikproduzent weist darauf hin, dass die Funkstille etwas mit der Erbschaftsfrage zu tun haben könnte. Dem widerspricht Giulia Siegel nun deutlich.

„Ich habe mit meinem Vater in meinem ganzen Leben noch nie über Erbe oder Geld gesprochen“, so die gebürtige Münchnerin gegenüber RTL. Sie sei nach eigenen Angaben schon früh selbst arbeiten gegangen. Siegel: „Seit ich 14 bin, stehe ich auf meinen eigenen Beinen. Seitdem bekomme ich kein Taschengeld, seitdem arbeite ich für mich alleine. Alles, was ich erreicht habe, habe ich durch mich alleine erreicht.“

Am Ende behauptet die 50-Jährige, dass ihr Vater „sehr ungemütlich und laut werden kann“. Das sei der Grund, wieso kein Kontakt mehr zwischen Giulia und Marcella Siegel und ihrem Vater herrschen würde.