,,RTL-Spendenmarathon”: DIESE Dschungel-Stars können selbst hier ihren Streit nicht begraben

Ex-Fußballer Torsten Legat (56) und Schauspielerin Giulia Siegel (50) waren beide Kandidaten bei der RTL-Show ,,Ich bin ein Star – Showdown der Dschungellegenden“ im Sommer diesen Jahres. Ihr gutes Verhältnis im Vorfeld der Show wandelte sich immer mehr von Tag zu Tag im Camp.

So eskalierte es irgendwann und die Gemüter kochten über. Dies ging auch im Anschluss an die Show weiter. Nun trafen die beiden anlässlich des am 21. November 2024 gestarteten ,,RTL-Spendenmarathons” aufeinander und nahmen unterstützende Anrufe von Spendern im TV-Studio entgegen. Kurioserweise saßen die beiden dabei direkt nebeneinander! Doch wie stehen sie heute zueinander? Wurde das Kriegsbeil begraben?

„RTL-Spendenmarathon“: Friedliche Versöhnung in weiter Ferne

Im Fernsehstudio merkte man ihnen jedenfalls immer noch den heftigen früheren Eklat an. Auch, wenn Torsten Legat sich dazu in einem RTL-Interview versöhnlich äußerte. „Ich habe das schon längst alles vergessen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich diese Person sehr mag, dass ich sie nicht ausschließen werde. Ich habe sie lieb. Und das werde ich ihr auch gleich sagen. Es ist egal, was darauf kommt. Ob sie mich abwatscht oder nicht. Ich kann das nicht. Das ist nur eine Show gewesen“, sagt der frühere Fußballprofi.

Für ihn ist der heftige Zoff aus der Welt und die Zeichen stehen somit auf Versöhnung. Wie sieht es bei Giulia aus? Die dreifache Mutter denkt weiterhin nicht daran, mit ihm Frieden zu schließen.

Während des RTL-Spendenmarathons verrät sie ihre ganz persönlichen Gründe. Ihrer Meinung nach würde Torsten sich nur über das Fernsehen in aller Öffentlichkeit versöhnen wollen, aber nicht privat. ,,Privat oder Fernsehen ist für mich ein großer Unterschied. Es kam eine Whats-App Nachricht ,Ich melde mich morgen bei dir‘ von ihm. Das war vor drei Monaten und bis heute hat er sich nicht gemeldet. Es muss immer über das Fernsehen laufen“, berichtet die DJane.