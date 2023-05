ESC-Legende Peter Urban vor aller Augen überrascht – „Da kommen mir die Tränen“

Gestern noch ESC-Moderator, heute schon im Ruhestand. So dürfte es Kommentatoren-Legende Peter Urban am Tag nach dem großen Finale in Liverpool gehen. Denn der Mann, der 25 Jahre lang für Deutschland vor Ort am Mikrofon saß und kommentierte, geht 2023 zum letzten Mal auf Sendung (hier mehr dazu).

Ein besonderer Moment. Immerhin dürften viele ESC-Fans mit seiner Stimme aufgewachsen sein. Aber nicht nur bei den Zuschauern ist er gern gehört, sondern auch bei seinen Kollegen. Die bereiteten Peter Urban jetzt eine besondere Überraschung für sein ganz persönliches Finale.

ESC-Kommentator von Kollegen überrascht

Auf seinem Instagram-Kanal teilte der 75-Jährige ein Video vom Kommentatoren-Briefing vor der Liveshow. Dazu schreibt er: „Mein irischer Kollege und Freund Marty Whelan hat heute im Kommentatoren-Briefing eine kleine Rede gehalten zu meinem 25. und letzten ESC und mir ein Geschenk mitgebracht.“

Auf dem Video zu sehen, ist ein völlig perplexer Peter Urban, der plötzlich selbst zum Star wurde und dem seine Kolleginnen und Kollegen vor Ort applaudierten. Dazu gabs warme Worte von seinem irischen Kollegen Marty Whelan.

Fans tieftraurig über Peter Urbans Abschied

Anschließend konnte sich Peter Urban über eine Tasse und einen Kuchen als Geschenk freuen. Dazu schreibt er nachträglich: „Ich bin immer noch sehr gerührt, denn in den vielen Jahren sind hier viele Freundschaften entstanden.“

Das Video sorgt für große Emotionen bei den Fans des Kommentators. Unter dem Instagram-Beitrag wird fleißig kommentiert. Wir haben ein paar Kommentare gesammelt:

„So rührend, da kommen mir gleich die Tränen“

„Danke für 25 Jahre grandiose Arbeit“

„Ich freue mich für dich aber bin auch traurig darüber. Ich liebe deine Stimme, deine Moderationen, einfach nur phänomenal.“

Die Ausstrahlung vom großen ESC-Finale bei dem Peter Urban ein letztes Mal als Kommentator zu hören sein wird, startet am Samstagabend (13. Mai) live um 21 Uhr in der ARD.