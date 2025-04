ESC: Jan Böhmermann macht es offiziell – „Alles macht wieder Sinn“

Am 17. Mai ist es wieder so weit, dann startet der Eurovision Song Contest (ESC) in die bereits 69. Runde. In Basel steht dann das Geschwisterpaar Abor & Tyna für Deutschland auf der Bühne. Das Duo konnte sich beim Vorentscheid mit seinem Song „Baller“ gegen die Konkurrenz durchsetzen und will nun auch das ganz große Publikum im Mai von sich überzeugen.

Wer den ESC in diesem Jahr nicht sehen kann, der hat zumindest die Chance, ihn live zu hören. Denn hier kommt Jan Böhmermann ins Spiel.

ESC: Jan Böhmermann macht’s offiziell

Der Satiriker und Moderator macht es bei Instagram nun offiziell. Zusammen mit Kollege Olli Schulz kündigt Böhmermann an: „Wir sind wieder zurück beim Eurovision Song Contest. Es ist unser drittes Mal nach Liverpool im ersten Jahr, Malmö im zweiten Jahr und jetzt ist es Basel.“

Doch was genau machen die beiden eigentlich im Rahmen des ESC?

„Wir machen es für FM4 Österreich.“ Soll heißen: Die Zwei kommentieren live im österreichischen Radio und lassen ihre Fans auch per Videostream teilhaben. Einige Anhänger finden das super und kommentieren: „Großartig, dass ihr beiden wieder am Start seid“ oder „Alles macht wieder Sinn“.

ESC: Böhmermann und Schulz dissen Stefan Raab

Für Österreich tritt in Basel der Sänger JJ mit dem Song „Wasted Love“ an. Und schon jetzt begeistert er die beiden ESC-Radio-Kommentatoren vollends.

Singer-Songwriter Olli Schulz erklärt bei Instagram: „Wir finden, JJ muss auf Platz 1 und wir werden mit unseren Kommentier-Fähigkeiten Österreich auf Platz 1 machen.“ Warum aber feuern sie den österreichischen Act an, nicht aber den deutschen?

Olli: „Wir machen das für alle, die Bock haben auf den ESC, weil die Deutschen können ESC nicht. Das haben wir wieder gesehen mit Stefan Raab. Der Song heißt ‚Baller Baller‘ und genauso fühlt er sich auch an. Wir sind aber für Österreich und haben einen ganz tollen Song. JJ ist dabei mit ‚The Wasted Love‘“.

Das dürfte Stefan Raab, der mit seiner Vorenetscheid-Musikshow „Chefsache ESC“ das Geschwisterduo Abor & Tyna gefunden hat, gar nicht schmecken. Noch hat sich der Entertainer nicht zum fiesen Diss seiner Medienkollegen geäußert.