Formel 1: Team macht offizielle Verkündung! Jeder kann es jetzt sehen

Nach einer einwöchigen Pause geht es in der Formel 1 weiter! Die Königsklasse gastiert an diesem Wochenende in Kanada. Für ein Team wird es ein ganz besonderes Rennen: Haas.

Das einstige Team von Mick Schumacher und Nico Hülkenberg hat vor dem Formel-1-Wochenende in Montreal eine ganz spezielle Verkündung gemacht. Jetzt kann es jeder sehen.

Formel 1: Haas macht es vor Kanada-GP offiziell

Formel-1-Rennen Nummer 200 für Haas! Der Rennstall feiert dieses besondere Jubiläum in der Motorsport-Königsklasse. 2016 hat alles beim Australien-GP angefangen. Zu diesem besonderen Rennen hat sich das Team jetzt etwas einfallen lassen. Es wird nämlich eine Spezial-Lackierung für den Kanada-GP geben.

Zum 200. Grand Prix der Teamhistorie fährt Haas so wie beim ersten Rennen. An der Seite gibt es graue Farben statt des aktuellen weißen, roten, schwarzen Designs. „Eine klassische Lackierung, wie neu geboren. Wir feiern das 200. Rennen mit einem Blick auf den Ursprungsort. Unsere Debütlackierung, zurück für den Kanada-GP“, schreibt der Rennstall in den sozialen Netzwerken.

Bei den Fans kommt das Design jedenfalls gut an. In den Kommentaren unter den Beiträgen auf Instagram und Co. gibt es viele lobende Aussagen.

Traurige Bilanz

Umso trauriger ist der Blick auf die aktuelle Bilanz. In den 199 Formel-1-Rennen gab es für Haas keinen einzigen Sieg. Von einem Podestplatz war man ebenfalls sehr oft ganz weit entfernt. Aber: Einen Moment wird der Rennstall wohl niemals vergessen. Beim Brasilien-GP 2022 holte Kevin Magnussen tatsächlich die Pole-Position im Qualifying.

2018 holte Romain Grosjean beim Österreich-GP die beste Platzierung. Der Franzose wurde vor seinem Teamkollegen Magnussen fünfter. Der Däne ist zudem mit 145 Rennen der Rekordfahrer bei Haas, für den auch Mick Schumacher zwei Jahre auf Punktejagd ging.

In der vergangenen Saison zählte zudem Nico Hülkenberg zum Fahrerteam mit Magnussen. Während der Deutsche zu Sauber wechselte, fährt Magnussen in der Langstrecken-Rennserie.