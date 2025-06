Eintracht Frankfurt: Hammer wird konkreter – geht jetzt alles schnell?

Bei Eintracht Frankfurt bereitet man sich auf den Abgang von Hugo Ekitike vor. Der Top-Torjäger wird die Hessen in dieser Sommerperiode verlassen und sich womöglich einem Spitzenverein anschließen.

Da muss dementsprechend auch ein ebenbürtiger Ersatz her. Den scheint Eintracht Frankfurt auch gefunden zu haben. In den vergangenen Wochen hatte es schon Gerüchte gegeben, jetzt könnte es schnell gehen.

Eintracht Frankfurt: Hammer-Transfer steht bevor

Einen Hugo Ekitike eins zu eins zu ersetzen, wird für Eintracht Frankfurt schwer. Dennoch muss ein neuer Stürmer her. Seit Wochen gibt es viele Gerüchte um mögliche Angreifer, die die SGE verpflichten könnte. Sowohl aus europäischen Topligen als auch aus der Bundesliga.

Nun scheint es konkreter zu werden. Wie die „Bild“ berichtet, nimmt der Wechsel von DFB-Star Jonathan Burkard von Mainz 05 zu den Frankfurtern immer weiter Formen an. Nach vielen Berichten in den vergangenen Wochen soll jetzt eine entscheidende Hürde genommen worden sein.

Demnach hat Burkardt der Eintracht nicht nur eine mündliche Zusage erteilt, sondern soll auch in allen Vertragspunkten mit seinem wohl künftigen Klub einig sein. Nun liegt es nur noch an den Mainzern, die über die Ablöse mit den Frankfurtern verhandeln müssen.

Burkardt-Wechsel zur SGE steht bevor

Eintracht Frankfurt will wohl rund 20 Millionen Euro für Burkardt auf den Tisch legen. Dieses Geld soll aus den rund 100 Millionen Euro kommen, die man sich bei einem Ekitike-Verkauf erhofft. Hier wird der FC Chelsea gehandelt, der den Top-Stürmer unbedingt unter Vertrag nehmen möchte.

Gut möglich, dass es am Ende doch mehr Millionen für Burkardt werden. Schließlich hat der 24-Jährige in Mainz noch einen Vertrag bis 2027. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison gelangen ihm 18 Tore und drei Assists in 29 Ligaspielen. Durch seine guten Leistungen hat sich der Angreifer auch in die deutsche Nationalmannschaft gekämpft. In der Nations-League-Endrunde fiel er allerdings aufgrund einer Verletzung aus.