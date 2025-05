ESC 2025: Enthüllung! – Stefan Raab lässt keine Fragen offen

In nur wenigen Tagen geht es los: Der ESC 2025 in Basel steht vor der Tür! Doch bevor am 17. Mai das traditionsreiche und beliebte internationale Musikevent startet, gibt es bereits am 14. Mai um 20.15 Uhr einen ersten Vorgeschmack.

Dabei nimmt kein Geringerer als Entertainer Stefan Raab in seiner Show „Chefsache ESC 2025 – Live aus Basel“ die RTL-Zuschauer mit auf eine Reise durch unvergessliche Momente und gibt einen ausführlichen Ausblick auf das große Finale.

Direkt aus der Gastgeberstadt Basel wird er die Stimmung anheizen und dabei nicht alleine sein. Welche verschiedenen Gäste wird er an seiner Seite begrüßen?

ESC 2025: Die Fans können sich auf viele prominente Gäste freuen

Einer von ihnen ist der Schweizer ESC-Sieger von 2024, Nemo. Der junge Musiker wird nicht nur einen seiner Hits performen, sondern auch über seinen Triumph sprechen. Dabei erklären, welche Bedeutung der Wettbewerb für ihn und die Schweiz hat.

++ Auch interessant: ESC 2025: Ausland feiert „Abor & Tynna“ – „Ihr verdient den Sieg“ ++

Zudem ist auch Entertainer und Vorentscheid-Juror Elton mit von der Partie. Er wird versuchen hinter die Kulissen des Musikevents zu blicken. Außerdem wird Moderatorin Michelle Hunziker mit dabei sein, die zusammen mit Hazel Brugger und Sandra Studer das große ESC-Finale moderieren wird.

Stefan Raab begrüßt echte Show-Insider

Weitere Gäste bei „Chefsache ESC 2025 – Live aus Basel“ sind die Sängerin und ehemalige Siegerin Conchita Wurst, der Sänger und ehemalige Schweizer Vorentscheid-Gewinner Luca Hänni, der langjährige ESC-Kommentator Peter Urban sowie der aktuelle Kommentator Thorsten Schorn.

Damit dürften zahlreiche Experten mit ausgewiesener Expertise und Erfahrung an Stefan Raabs Seite stehen und für jede Menge spannende Einblicke und Geschichten sorgen.

Schlussendlich wichtig für die Musikfans: „Chefsache ESC 2025 – Live aus Basel“ wird am 14. Mai 2025 um 20.15 Uhr über die RTL-Bildschirme flimmern.