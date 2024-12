Eminem trauert um seine Mutter – Debbie Nelson ist tot

Traurige Nachrichten aus den USA! Die Mutter von Rapper Eminem ist im Alter von 69 Jahren gestorben, wie TMZ berichtet. Debbie Nelson soll am Montagabend (1. Dezember) an den Folgen ihrer fortgeschrittenen Lungenkrebserkrankung gestorben sein, wie die US-amerikanische Nachrichtenwebseite weiter berichtet.

Eminem in Trauer um seine Mutter

Deborah R. Nelson-Mathers, besser bekannt als die Mutter von Rap-Legende Eminem, ist tot. Sie soll am Montagabend in St. Joseph, im US-Bundesstaat Missouri an den Folgen ihrer Lungenkrebserkrankung gestorben sein, wie TMZ berichtet. Ein schwerer Schlag für den 52-Jährige.

Und das, obwohl Eminem nicht die beste Beziehung zu seiner Mutter hatte. In seinen Liedern verteilte der Rapper immer wieder Spitzen gegen Debbie Nelson und beschuldigte sie sogar der Vernachlässigung. Im Jahr 1999 verklagte die Verstorbene ihren Sohn sogar wegen Verleumdung.

Fans von Eminem werden deutlich

In den sozialen Netzwerken schlägt diese traurige Nachricht hohe Wellen. Die Anteilnahme unter den Fans ist riesig, wie die Kommentare auf X (ehemals Twitter) zeigen:

„Wir sprechen unser Beileid aus! Gebete für die Familie.“

„Wow. Das ist traurig. Ich hoffe, er findet einen Weg, damit klarzukommen.“

„Egal, wie seine Beziehung zu seiner Mutter war, ich bin sicher, es tut ihm weh. Es braucht nicht viel, um freundlich und respektvoll zu sein. Ruhe in Frieden, Debbie, es tut mir so leid für deinen Verlust, Em.“

„In dieser Zeit sende ich Eminem und seiner Familie meine Gedanken und Gebete. Ruhe in Frieden. Das ist so traurig.“

Eminem selbst hat sich bis dato noch nicht zum Tod seiner Mutter geäußert. Bleibt abzuwarten, ob er es überhaupt tun wird oder im Stillen mit seiner Familie trauert.