Liam Payne (†31): Rührende Geste von Ex-Band-Kollege Zayn Malik – Fans bekommen Gänsehaut

Der viel zu frühe Tod von Liam Payne (†31) schockierte die ganze Welt. Der ehemalige „One Direction“-Star stürzte am 16. Oktober von einem Balkon in Buenos Aires (Argentinien), war sofort tot. Kürzlich wurde der Musiker in seiner Heimat in England beigesetzt.

Bei seiner Beerdigung anwesend waren auch seine ehemaligen „One Direction“-Bandkollegen Harry Styles, Niall Horan, Louis Tomlinson und Zayn Malik. Letzter widmete Liam Payne jetzt eine rührende Geste auf seinem Konzert.

Liam Payne: Ehemaliger Bandkollege zollt ihm rührend Tribut

Am Samstag (23. November) startete Zayn Malik (31) seine „Stairway to the Sky“-Tour in Leeds, England. Seine Fans bekamen nicht nur jede Menge Hits auf die Ohren. Am Ende gab es einen sehr emotionalen Moment, der ganz dem verstorbenen Sänger gewidmet war.

Es geschah, als Zayn Malik die Bühne bereits verlassen hatte. Plötzlich erschien ein Bild auf der großen Leinwand. Dazu die Aufschrift: „Liam Payne 1993-2024. Ich liebe dich, Bruder“, darunter war ein rotes Herz zu sehen. Diese Aufnahmen liegen unter anderem dem Online-Portal „Just Jared“ vor. Bei den Anhängern von Zayn Malik sorgte dieser Moment für Gänsehaut.

Mehr zu dem tragischen Tod des Künstlers: Trauer um „One Direction“-Star – Liam Payne ist nach Balkonsturz tot

Zayn Malik über Liam Payne: „Ich habe einen Bruder verloren“

Eigentlich sollte die Tour des Briten schon im vergangenen Monat starten, wurde wegen des tragischen Tods von Liam Payne jedoch verschoben. Die geplanten Konzerte finden stattdessen im Januar statt.

„Ich habe einen Bruder verloren, als du uns verlassen hast, und ich kann nicht beschreiben, was ich dafür geben würde, dich noch einmal zu umarmen und dir zu sagen, wie sehr ich dich liebe und respektiere“, hieß es in einem Instagram-Beitrag auf dem Account von Zayn Malik kurz nach Paynes Tod.