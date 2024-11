Liam Payne (†31): Dunkle Details – Intim-Videos machen die Runde

Der 16. Oktober 2024 ist ein Tag, den Fans der ehemaligen Boyband „One Direction“ wohl niemals vergessen werden. Denn an diesem Herbsttag ist der Sänger Liam Payne vom Balkon seines Hotels in Buenos Aires in den Tod gestürzt. Zunächst wurde von einem Suizid ausgegangen, mittlerweile ist klar, dass es sich um Fremdverschulden handelt.

Seit dem Tod des Sängers ist nun knapp ein Monat vergangen. Nach wie vor machen Gerüchte um das Leben des Boyband-Stars die Runde. Nun kommen schockierende Details über eine Ex-Beziehung des Musikers ans Licht, die seine Fans wohl am liebsten verdrängen würden.

Liam Payne: Schwere Vorwürfe seiner Ex-Freundin

Liam Payne war von 2018 bis 2022 mit der Influencerin Maya Henry liiert. Das Paar zeigte sich gemeinsam auf roten Teppichen und schien Hals über Kopf verliebt. Doch so ganz glatt lief die Beziehung des Promipaares anscheinend doch nicht. Nach einer ersten Trennung fanden Payne und Henry wieder zusammen und verlobten sich, bis dann schließlich die endgültige Trennung erfolgte.

Doch eine Woche vor dem Tod des Sängers dann der Schock: Liam Payne erhielt Post vom Anwalt. Aufgrund von angeblichem Stalking seiner Ex-Freundin lag dem Sänger eine Unterlassungsklage vor. Die Zeitschrift „Page Six“ berichtet: „Er hat in der Vergangenheit wiederholt unaufgeforderte und verstörende Bilder und Videos an Maya Henry und Mayas Familienmitglieder geschickt.“ Doch es kommt noch schlimmer…

Denn die Videos, die Liam Payne angeblich an seine Ex-Freundin und ihrer Familie schickte, sollen alles andere als harmlos sein. Die Zeitschrift berichtet über die Aufnahmen: „Die Bilder seiner Genitalien und verschiedene Videos, in denen Herr Payne verstörende sexuelle Handlungen an sich selbst vornimmt.“ Drei Tage vor der Unterlassungsklage habe Maya Henry herausgefunden, dass der Sänger Intim-Fotos und -Videos der Influencerin an eine dritte Person weitergeben wollte.

Angeblich soll der Musiker die dritte Person aufgefordert haben: „Schick mir F**k- und Lutschvideos. Habe ich dir jemals welche von Maya geschickt? Oder von einer meiner Ex-Frauen?“ Die Frau habe dieses Angebot abgelehnt und daraufhin Maya Henry kontaktiert. Infolge der Anzeige hätte der „One Direction“-Star mit einem Strafschadenersatz rechnen müssen.

Doch bevor Liam Payne selbst auf diese Vorwürfe reagieren konnte, verstarb er nur wenige Tage später. Die genauen Umstände seines Todes werden weiterhin untersucht.