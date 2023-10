Eloy de Jong haut Fans mit Ankündigung aus den Socken: „Halt es kaum noch aus“

Mit der Band „Caught in the Act” erlangte Eloy de Jong Berühmtheit. Doch der 50-Jährige ist auch als Solo-Künstler erfolgreich. Mit seiner neuesten Ankündigung hat er jetzt seine Fans aus den Socken gehauen.

Neben Benjamin Boyce, Lee Baxter und Bastiaan Ragas stand Eloy de Jong als „Caught in the Act“ viele Jahre auf der Bühne – doch das ist einige Zeit her. Mittlerweile geht jeder der ehemaligen Bandmitglieder seinen eigenen Weg. Der eine mit mehr, der andere mit weniger Erfolg.

Eloy de Jong gibt ersten Vorgeschmack

Und Eloy de Jong ist nicht nur als Musiker erfolgreich. Auch bei Instagram folgen ihm immerhin über 66.000 Menschen. Dort hat er seinen Fans jetzt etwas verkündet – und die flippen völlig aus! „Neben allen Hits und brandneuen Songs habe ich für das neue Album ‚Viel mehr als das Beste‘ auch fünf ‚Caught in the Act‘-Klassiker erstmals als Solo-Versionen aufgenommen“, gab er bekannt.

In einem kurzen Video gab er seinen Fans schon einmal einen ersten Vorgeschmack auf eine seiner Singles – und seine Anhänger sind völlig aus dem Häuschen, kommentierten fleißig unter dem Beitrag.

Eloy de Jong: Fans rasten völlig aus

„Ein weiterer wundervoller Song mit Gänsehautfeeling. Die Auswahl der fünf Songs hättest du nicht besser treffen können, ich liebe alle fünf, so wunderschön von dir gesungen“, „Die alten Songs zu hören weckt unheimlich viele Erinnerungen. Stundenlanges Stehen vor den Hallen. Halsschmerzen und Verlust der Stimme am nächsten Tag“ und „Ich freue mich drauf, halt es kaum noch aus“, heißt es unter anderem in der Kommentarspalte. Na, diese Worte der Fans dürften bei Eloy de Jong doch runtergehen wie Öl…