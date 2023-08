Florian Silbereisen: Schlager-Dreh unterbrochen – ARD will Zuschauern alles offenbaren

Wenn die ARD-Zuschauer am Samstag (12. August) Florian Silbereisen und seine Schlagerkollegen vor dem Bildschirm auf der Bühne anfeuern, werden sie verblüfft sein. Denn während der „Schlagerstrandparty“ wird es einen nassen Zwischenfall geben.

Die ARD-Show, die bereits Wochen zuvor aufgezeichnet wurde und somit diesmal nicht live gesendet wird, wäre nämlich beinahe ins Wasser gefallen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Wegen eines Unwetters während der Aufzeichnung musste der gesamte Dreh unterbrochen werden. Und die Zuschauer vor dem Fernseher sollen das jetzt auch hautnah miterleben dürfen!

Florian Silbereisen: Schlagerevent unterbrochen – ARD zeigt alles

Denn die Verantwortlichen bei der ARD haben sich laut dem Branchendienst „DWDL“ dazu entscheiden, Florian Silbereisens „Schlagerstrandparty“ in voller Länge und mit Unwetter-Unterbrechung auszustrahlen. „Wir werden das Unwetter nicht aus der Show herausschneiden“, verrät MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann. Und weiter: „Wir zeigen, wie das Unwetter die Show durcheinandergebracht hat.“

Dass das Event ausgerechnet in diesem Jahr aufgezeichnet wurde, ist für das Team in gewisser Weise ein Glück, „ansonsten wäre es gar nicht möglich gewesen, die gesamte Show bis zum Schluss live zu übertragen“, erklärt Dreckmann obendrein. Die „Schlagerstrandparty“ wurde bereits am 15. Juli im Amphitheater Gelsenkirchen aufgezeichnet.

Zahlreiche Promis standen dort neben Gastgeber Florian Silbereisen auf der Bühne. Unter anderem: Marianne Rosenberg, Joelina Drews, Thomas Anders, Paul Young, Roland Kaiser, Nicole, Ross Antony, Matthias Reim, Andy Borg, Eloy de Jong, DJ Ötzi, Samantha Fox, Lucas Cordalis und Voxxclub.

Ausgestrahlt wird das Schlagerevent am Samstag (12. August) um 20.15 Uhr in der ARD.