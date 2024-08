Elena Miras: Direkt nach „Dschungelcamp“ erfährt RTL die Nachricht

Nun geht es im Dschungelcamp Schlag auf Schlag. Die Legenden nähern sich in großen Schritten dem Finale der Sommer-Staffel. Schon bald werden die Zuschauer erfahren, wer sich den Titel und das Preisgeld von 100.000 Euro holen wird.

An Tag 14 werden gleich zwei Kandidaten aus dem Dschungelcamp geschmissen: Elena Miras und Eric Stehfest haben keine Chance mehr auf den Sieg. Kurz nach der Ausstrahlung herrscht bei RTL Gewissheit.

Elena Miras ist raus aus dem Dschungelcamp

Am Mittwochabend (28. August) zeigte RTL den 14 Tag im Dschungelcamp der Legenden. Dabei überschlugen sich die Ereignisse förmlich. Zuerst wurde Schauspieler Eric Stehfest von einigen Campern rausgewählt und anschließend folgte der Exit für Reality-TV-Sternchen Elena Miras.

Das Drama scheint gut bei den Zuschauern angekommen zu sein, wie ein Blick in die Quote verrät. Das Dschungelcamp der Legenden konnte an die Spitzenwerte der letzten Tage anknüpfen, wie DWDL berichtet. Mit einem starken Marktanteil von 21,3 Prozent und insgesamt 2,48 Millionen Zuschauern konnte RTL den drittbesten Wert der Sommer-Staffel erzielen.

Trostpreis für Elena Miras

Zwar ist Elena Miras nicht mehr im Dschungelcamp dabei, doch die Einschaltquoten dürften durchaus ein Trost für die Ex-Freundin von Mike Heiter sein. Schließlich holte RTL mit Tag 14 mühelos den Primetime-Sieg bei den 14- bis 49-Jährigen und ließ die Konkurrenz ganz schön blass aussehen.

RTL zeigt das Dschungelcamp der Legenden täglich ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die jeweiligen Folgen gibt es jedoch für Abonnenten von RTL+ bereits einen Tag vorher im Stream.