Dschungelcamp: Elena unter Beschuss – Zuschauer fällen hartes Urteil

Das Dschungelcamp ist nichts für schwache Nerven – und das musste Elena Miras (32) auf die harte Tour lernen.

Bei der Dschungelprüfung am Mittwochabend (28. August) fließen schon Tränen, bevor es richtig losgeht. Gemeinsam mit Georgina (34) soll sie im Sarg unter der Erde Sterne sammeln. Doch die Enge des Raumes und die krabbelnden Tiere werden zu viel für sie.

Dschungelcamp: Elena Miras verspielt Sympathie-Punkte

„Welche Angst ist es denn, Elena?“, bohrt Moderator Jan nach. „Die vor engen Räumen oder den Tieren?“ „Tiere ist mir scheißegal“, schnieft Elena, „aber der enge Raum! (…) Ich bin lebendig begraben!“ Während die schwarzhaarige Schönheit ein Meer aus Tränen weint, kennen die Zuschauer jedoch keine Gnade. Auf Instagram machen sie nun ihrem Ärger Luft.

„Große Sprüche, nix dahinter“, spottet ein User. Ein anderer fragt harsch: „Warum geht sie in so eine Sendung? Elena ist ein Schatten ihrer selbst (…) Sie hat mich enttäuscht.“ Ein weiterer User findet: „So eine große Klappe und dann heulen. Sorry, aber dann soll sie nicht die Anderen kleinmachen!“ Während Elena sich offenbar sämtliche Sympathiepunkte bei den Fans verspielt, erntet Georgina hingegen viel Lob im Netz.

„Georgina ist einfach mega!“, schwärmt ein Fan. „Können wir mal festhalten, was Georgina Fleur für eine Queen ist?“, fragt ein weiterer User. Dabei wird die rothaarige Influencerin regelrecht zur Powerfrau des Camps erklärt. „Georgina ist echt cool“, so ein Zuschauer. „In solchen Situationen ist sie einfach die Stärkere.“

Ob Elena bis zum Ende durchhält und die beiden alle Sterne ins Camp holen können?

RTL zeigt das Dschungelcamp der Legenden täglich ab 20.15 Uhr im Free-TV. Die jeweiligen Folgen gibt es jedoch für Abonnenten von RTL+ bereits einen Tag vorher im Stream.