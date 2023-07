DSDS-Sieger Sem Eisinger: „Leider bin ich hier im Krankenhaus“

Er wurde der RTL-Superstar der vergangenen „DSDS“-Staffel: Der 29-jährige Sem Eisinger. Im Finale konnte sich der Sänger mit der gefühlvollen Stimme konnte sich im Finale gegen starke Konkurrenz durchsetzen.

Zum großen Durchbruch hat es für den DSDS-Sieger bislang aber noch nicht gereicht. Kurz nach seinem Sieg tauchten Videos auf, in denen zu sehen war, wie er in Kaufhäusern auf der Bühne stand. Zuletzt erst berichtete Eisinger, dass er wieder in seinem alten Job arbeite.

DSDS-Gewinner Sem Eisinger in Sorge um seine Frau

„Ihr wolltet ja wissen, ob ich nebenbei noch arbeite oder nur Musik mache. Tatsächlich arbeite ich nebenbei auch noch. Ich bin gerade in der Firma und arbeite im Büro. Ich bin im Vertriebsinnendienst und habe mir gedacht, ich möchte anfangs natürlich die Arbeit nicht links liegen lassen, ich möchte nichts dem Zufall überlassen. Ich muss hustlen, ich muss arbeiten“, verriet Dieter Bohlens Liebling damals via Instagram.

Nun folgt der nächste, viel tiefergehende Rückschlag. Am Dienstag (25. Juli 2023) meldete sich Sem Eisinger via Instagram. Der Sänger steht vor einem Krankenhaus. „Hey, ihr lieben. Und zwar wollte ich mich eigentlich gestern schon melden und euch ein bisschen erzählen, was alles so ansteht die Tage. Leider bin ich hier im Krankenhaus wegen meiner Frau. Bisschen uncool. Ihr geht’s leider nicht so gut. Deswegen war ich auch ein bisschen down, oder bin ein bisschen down. Ja, mal schauen. Morgen werden noch ein paar Untersuchungen gemacht, fragt mich bitte nicht, was genau sie hat. Erstens wissen wir es noch nicht genau, und zweitens würde ich das auch gar nicht publik machen wollen. Mal wieder volles Programm. Ich sage euch Leute, ohne Gesundheit geht gar nichts. Gesundheit ist das Wichtigste, was man hat. Alles andere ist egal“, berichtet der Sänger sichtlich angeschlagen.

Wenige Stunden später meldete sich Eisinger dann noch einmal via Instagram. Seine Fans hatten wohl zahlreiche Genesungswünsche geschickt. Er habe eine „taffe Frau“, die würde das hinkriegen, so Eisinger. Zudem seien er und seine Tochter immer an ihrer Seite. Dann drücken wir mal die Daumen, dass es ihr ganz schnell wieder besser geht.