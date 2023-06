DSDS-Jubiläum bei RTL: Zuschauer fällen bitteres Urteil

Während Prosieben am Samstagabend (10. Juni) auf eine brandneue Ausgabe von „Schlag den Star“ setzt, zeigt RTL eine Wiederholung der Extraklasse: „20 Jahre Deutschland sucht den Superstar – Das große Jubiläum“. Es ist ein Rückblich nach einer Staffel voller Skandale.

Zur Erinnerung, so hitzig wie zwischen Katja Krasavice und Dieter Bohlen ging es wohl noch in keiner Staffel zu. Aber auch hier gab’s am Ende einen glücklichen DSDS-Gewinner. Bei der Jubiläumsshow zeigt sich jetzt allerdings, was die Zuschauer wirklich von den letzten 20 Jahren halten.

DSDS feiert Jubiläum

2003 ging mit Alexander Klaws, Daniel Küblböck und Co. die Show zum ersten Mal bei RTL auf Sendung. Seitdem findet das Spektakel jährlich statt. Wobei die Begeisterung der Zuschauer über die Jahre deutlich abgenommen hat.

Während sich der Kölner Sender in seinem opulenten Rückblick an Auslands-Recall und skurrile Kandidaten erinnert, haben viele Zuschauer einen Großteil der Teilnehmenden aus den letzten Jahren längst vergessen.

RTL-Zuschauer zeigen sich wenig begeistert

An Pietro Lombardi, der mittlerweile selbst als Juror mit dabei ist, und seine Staffel haben viele noch gute Erinnerungen, wie die Kommentare auf Twitter zeigen. Danach hört’s bei vielen auf. Es ist ein bitteres Urteil für die Show, die nach ihrer eigentlich letzten Show jetzt doch noch eine Fortsetzung in 2024 bekommt.

Das fehlende Interesse erklärt aber zumindest, warum der Sieger von 2023 trotz seines Karrierestarts in TV-Show Schwierigkeiten hat, so richtig durchzustarten. Zu Sem Eisinger und seiner Staffel heißt es auf der Social-Media-Plattform: „Die Staffel in 2023 war mit riesigem Abstand die Allerschlechteste“, „Mit dem Schnelldurchlauf von Sem sehen wir alle talentierten Sängerinnen und Sänger der Staffel von 2023“, oder: „Sam, vergessen zwei Tage nach dem Sieg.“

Kurz nach dem Finale ging Sem zwar noch mit Pop-Titan Dieter Bohlen auf Tour, sein Song rutschte allerdings schnell von seiner Einstiegsposition auf Platz 57 der deutschen Singlecharts raus aus den Top 100 (wir berichteten). Und auch sonst scheint der erhoffte Erfolg bislang noch nicht ganz bei ihm angekommen zu sein.