DSDS: Schreckliches Drama um Kandidatin – kurz vor der Show schlug das Schicksal zu

DIESE Geschichte geht einfach nur ans Herz! DSDS-Kandidatin Anne Heinz (35) berührt die Jury nicht nur mit ihrem Gesang. Die Kinderzahnärztin hat eine bewegende Geschichte. Kurz vor dem Show-Start schlug das Schicksal bei ihr erbarmungslos zu.

Wenn am Samstag (21. September) wieder eine neue Folge DSDS über die RTL-Bildschirme flimmert, ist auch Anne Heinz zu sehen. Sie hat wohl das Schlimmste erlebt, was einem passieren kann: Kurz vor ihrer DSDS-Teilnahme starb der Partner von Anne Heinz an Krebs. Dabei wollte die Ärztin mit Martin eigentlich gemeinsam an DSDS teilnehmen. Nun kämpft sie allein um den Superstar-Titel.

DSDS: Anne komponierte mit verstorbenem Partner gemeinsam Musik

„Während meines Auftritts habe ich versucht, die Tränen zurückzuhalten und mich darauf zu konzentrieren, mit meinem Song all die Gefühle auszudrücken, die ich für ihn habe“, erzählt Anne gegenüber der „Bild“. Die Ärztin behandelt in ihrer Praxis Kinder verkleidet als Prinzessin. So möchte sie den Kleinsten die Angst vor dem Zahnarzt nehmen.

Gemeinsam mit ihrem verstorbenen Partner Martin komponierte Anne ihre Songs. Kennengelernt haben sich die beiden, wie soll es auch anders sein, über die Musik. Aus Freundschaft wurde Liebe.

Ärzte gaben Martin nur noch zwei Wochen

Nach drei Jahren Beziehung folgte dann die Horror-Diagnose Krebs. Laut den Ärzten hatte Martin nur noch zwei Wochen zu leben. Doch aus den zwei Wochen wurden zwei Jahre – eine intensive Zeit, welche Anne und Martin so gut es ging genossen.

„Es war natürlich sehr emotional, allein zum Casting zu gehen, ohne Martin an meiner Seite. Aber ehrlich gesagt habe ich mich nie wirklich allein gefühlt. In jedem Moment, besonders vor meinen Auftritten, hatte ich das starke Gefühl, dass er bei mir ist“, sagt Anne. „Ich hatte immer einen kleinen Glücksbringer von ihm dabei, der mir Kraft gegeben hat – sei es ein Armband oder seine Jacke. So hatte ich das Gefühl, er steht immer an meiner Seite und unterstützt mich, auch wenn er physisch nicht da war.“

Ob es die Kinderzahnärztin in die nächste Runde bei DSDS schafft, sieht du Samstagabend (21. September) ab 20.15 Uhr bei RTL oder in der Mediathek bei RTL+.