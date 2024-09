DSDS: Nach Staffel-Start herrscht für Dieter Bohlen bittere Gewissheit

Darauf haben die Fans des Kultformates lange gewartet: Am Mittwochabend (18.09.) ging die brandneue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) an den Start. Erstmals seit der Geschichte der Castingshow flimmert die Sendung nicht wie gewohnt im Winter oder Frühjahr über die TV-Bildschirme, sondern im Frühherbst. Neu in der Jury ist diesmal ein altbekanntes DSDS-Gesicht: Beatrice Egli.

Die gebürtige Schweizerin war einst selbst Kandidatin beim RTL-Format, ging am Ende als Siegerin hervor und ist seither aus der Schlagerszene nicht mehr wegzudenken. Doch reicht ihre Bekanntheit und die ihrer Jurykollegen Dieter Bohlen, Pietro Lombardi und Loredana in diesem Jahr, um die Zuschauer vor die Bildschirme zu locken?

DSDS: Nach der Folge herrscht Klarheit

Nicht ganz. Denn wie der Branchendienst „DWDL“ am Donnerstagmorgen (19.09.) bekannt gibt, fallen die Quoten deutlich schwächer aus als noch vor eineinhalb Jahren beim Start der letzten Staffel. Doch das könnte auch am DSDS-Comeback von Poptitan Dieter Bohlen gelegen haben, der 2023 nach einer Pause von RTL wieder zurück auf den Juryplatz katapultiert wurde.

Im Gegensatz zur letzten Staffel, die damals noch 20 Prozent der 14- bis 49-Jährigen sahen, schalteten diesmal lediglich 12,4 Prozent Zuschauer in der Zielgruppe ein. Insgesamt schauten am Mittwoch 1,96 Millionen Menschen dabei zu, wie die Fachjury musikbegeisterte Kandidaten bewerteten.

Immerhin: RTL lag mit DSDS vor den Konkurrenz-Sendern Sat.1 und ZDF. „Das große Backen“ bei SAT.1 schauten 9 Prozent, für „Die große ‚Terra X‘ Show“ im ZDF interessierten sich nur 7,6 Prozent der klassisch umworbenen Zielgruppe.

Gut angekommen zu sein schien DSDS bei den Zuschauern, die eingeschalten haben, aber allemal. Im Netz tummeln sich Kommentare, die es positiv finden, dass es in der Staffel keine Altersbeschränkung gibt. Bereits der erste Kandidat Nissim (60), der am Mittwoch vor der Jury sein Glück versuchen durfte und von Dieter Bohlen sogar bereits die Goldene CD mitsamt Recall-Ticket erhielt, wird bei Instagram gefeiert:

„Das sind Sänger, die haben es verdient, weiterzukommen und sogar zu gewinnen! Der kann was! Der gehört da hin und so jemand sollte Superstar werden!“

„Wooooooooooow, einfach HAMMER! Erster Kandidat und ich hatte schon Pipi in dem Augen.“

„Geht doch, wurde auch langsam mal Zeit, dass auch unsere Generation zeigen kann, was sie gesanglich so drauf hat. Bin von seinem Gesang total begeistert, freue mich schon auf weitere Darbietungen“

„War ultra überrascht, dass Dieter bei der 1 Person schon Goldene gibt.“

„The best man and voice ever.“

Da darf man in den kommenden Wochen sicher gespannt auf mehr von dem Sänger sein sein – wohl aber auch auf die Quoten.