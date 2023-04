DSDS: Unangenehmes Video aufgetaucht – „Das ist echt peinlich“

„Deutschland sucht den Superstar“. So heißt die RTL-Show, über die am vergangenen Wochenende große Teile des Landes sprachen. Es ging um Dieter Bohlens Gesangseinlage im Finale, um die Moderationskünste von Laura Wontorra oder die Giftpfeile, die Jurorin Katja Krasavice kurz nach der Show gen Kollegium sandte. Weniger allerdings ging es um den eigentlichen Sinn der RTL-Sendung – die Suche nach einem Superstar.

Wenn man sich am Sonntagmorgen (16. April 2023) die Nachrichten zu „DSDS“ so durchlas, man musste schon ein wenig suchen, um herauszufinden, wer denn die Samstagabendshow bei RTL eigentlich gewonnen hatte. Zur Aufklärung: Es war Sam Eisinger.

DSDS-Sieger Sam Eisinger singt in Shopping-Mall

Der durfte sich nun über einen Pokal, einen Batzen Geld, einen Plattenvertrag und eine Tour mit Dieter Bohlen höchstselbst freuen. Doch bevor es auf die großen Bühnen ging, mussten erst einmal die Einkaufscenter bespielt werden. Ja, richtig gelesen. War die berüchtigte Gartencenter-Eröffnung für Künstler zumeist nicht unbedingt eine Karriere-Rakete, musste Eisinger zunächst durch Shopping-Malls tingeln.

+++ DSDS-Sieger gesteht Regebruch +++

Und das sorgte nicht wirklich für Begeisterungsstürme bei den Besuchern eben jener, wie ein unangenehmes Video nun zeigt, das derzeit auf Twitter kursiert. Auf einer kleinen Bühne, beleuchtet von zwei Scheinwerfern, steht Sam im „Pösna Park“ in Leipzig und singt sein Lied „Don’t Let Me Go“. Jubel? Fehlanzeige.

DSDS-Fans lachen über Sam Eisinger

Und auch die Fans scheinen eher amüsiert als begeistert. Stell dir vor, du singst 2 Tage nach deinem DSDS-Sieg im Einkaufszentrum“, lacht beispielsweise ein Twitter-Nutzer. Ein anderer scherzt: „Der Stoff, aus dem Träume sind.“ Ein Dritter witzelt: Das Publikum brennt. So sieht also die große Deutschlandtour aus….verstehe.“ Und ein Vierter schreibt: „Das ist echt peinlich.“

Es wird nicht der letzte Einkaufscenter-Auftritt bleiben. Am Montag (24. April 2023) singt Sam Eisinger im Weserpark in Bremen, am 6. Mai geht es für den DSDS-Sieger dann noch nach Rostock in den „Warnow Park“. Doch nicht nur der Auftritt war unangenehm. Diese Enthüllung könnte auch für Dieter Bohlen unangenehm werden.