Ex-„DSDS“-Star lässt Liebesbombe platzen – „Habe mich nicht getraut“

Sie nahm 2008 bei „DSDS“ teil: Inzwischen ist es um Linda Teodosiu eher ruhiger geworden. Die damals 16-Jährige ist inzwischen 33 Jahre alt – und schon länger verliebt! Jetzt zeigte sich die Musikerin erstmals mit ihrer Liebe.

Schon seit viereinhalb Jahren ist „DSDS“-Teilnehmerin Linda Teodosiu mit ihrer Alexandra zusammen. Doch den Schritt in die Öffentlichkeit wagt die Blondine erst jetzt. „Ich habe mich nicht getraut, sehr viele Jahre”, sagt Linda Teodosiu im Interview mit RTL.

DSDS: Linda Teodosius Freundin arbeitet als DJane

Die Musikerin hatte Angst um ihre Karriere und der Reaktion von Freunden und Familie. „Ich stand immer schon auf Frauen tatsächlich und hatte auch was mit Frauen. Ich war aber trotzdem immer mit Männern zusammen”, erklärt sie.

Doch mit Alexandra wurde dann alles anders. Die DJane legt unter dem Namen „Xandra” auf – und ist Teodosius erste feste Freundin. „Ich möchte der Welt einfach zeigen, dass das meine zweite Hälfte ist. Es ist doch so egal, wen man liebt. Hauptsache, man ist glücklich”, betont die Musikerin.

Familie von DSDS-Star Linda Teodosiu weiß inzwischen Bescheid

Das Pärchen lernte sich 2019 in Köln auf einer Frauenparty kennen. Alexandra war zu diesem Zeitpunkt noch in einer anderen Beziehung. Wie das Schicksal so wollte, begegneten sich die zwei Frauen immer wieder. Schließlich ging Alexandra auf Linda zu, machte den ersten Schritt in Sachen Dating. Inzwischen wissen auch Freunde und Familie über Lindas neue Liebe Bescheid.

Linda und Alexandra arbeiten zudem an gemeinsamen musikalischen Projekten. In der nächsten Zeit möchte die ehemalige „Deutschland sucht den Superstar“-Teilnehmerin mit einem Song auf Englisch bei ihren Fans punkten.