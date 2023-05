DSDS-Star Katja Krasavice nackt in der Wanne – jetzt zeigt sie alles

Die Rapperin Katja Krasavice hat sich spätestens nach ihrem Einsatz als DSDS-Jurorin hierzulande einen Namen gemacht. Nicht nur, weil sie wochenlang zur besten Sendezeit im TV zu sehen war. Auch die Streitereien mit Poptitan Dieter Bohlen sorgten für großes Aufsehen um ihre Person.

Freunde werden die beiden mit Sicherheit nicht mehr: Die DSDS-Juroren Katja Krasavice und Dieter Bohlen sorgten mit ihrem Zoff für den nächsten Skandal in der Geschichte der RTL-Show. Doch ihrer Bekanntheit dürfte das sicherlich keinen Abbruch getan haben. Ganz im Gegenteil: Ihre Reichweite auf Instagram steigt sogar. Und schnell wird deutlich, dass ihre Follower sie nicht nur wegen ihrer Musik lieben.

DSDS-Star Katja Krasavice hat interessanten Nebenjob

Dass Katja Krasavice kein Kind von Traurigkeit ist, dürfte wohl jedem klar sein. Denn die Musikerin zeigt gerne viel Haut und fühlt sich sichtlich wohl in ihrem Körper. Das wird unter anderem auch während ihrer Zeit in der DSDS-Jury deutlich. Denn dort entscheidet sie sich regelmäßig für Outfits, die die Reize einer Frau deutlich betonen.

Wenn man sich so wohl fühlt, wieso sollte man mit seinem Körper keinen Profit machen? Das dachte sich die 26-Jährige wohl, als sie mit einem ungewönlichen Nebenjob anfing: OnlyFans. Denn auf dieser Plattform können Menschen erotische Bilder und Videos gegen Bezahlung anbieten. Doch neulich zeigt die Rapperin auch auf Instagram alles.

Katja Krasavice nackt in der Badewanne

Splitterfasernackt und mit Kussmund hockt Katja Krasavice in einer Badewanne. Mit ihren langen Haaren verdeckt sie gerade eben ihre Brust, wie in ihrer Instagramstory vom Dienstagmittag (23. Mai) zu sehen ist. Und sie geht noch weitere: Denn in einem kurzen Video bedeckt nur eine kleine Schaumdecke ihren Intimbereich. Mit diesen Inhalten wirbt die Rapperin für ihren OnlyFans-Account, auf dem ihre Fans dann die „unzensierten“ Bilder zu sehen bekommen. Ganz schön mutig!

