DSDS-Star zeigt sich halbnackt: „Habe dich gar nicht erkannt“

Die DSDS-Staffel von 2023 ist vorbei, der Gewinner steht fest und die Vorbereitungen für die neuen Folgen in 2024 laufen bereits auf Hochtouren. Immerhin kündigte Pop-Titan Dieter Bohlen nach der eigentlich finalen letzten Staffel eine Fortsetzung an.

Während zukünftige Kandidaten sich schon mal warm singen, lohnt sich ein Blick auf diejenigen, die es bereits geschafft haben. Einer davon ist DSDS-Gewinner Alexander Klaws. Jetzt sorgt er mit einem Halbnackt-Foto für Wirbel bei seinen Fans.

DSDS-Gewinner Alexander Klaws zeigt sich halbnackt

Während DSDS-Gewinner Pietro Lombardi mit seiner Familie Urlaub macht, steht sein Vorgänger Alexander Klaws wieder als Winnetou am Kalkberg in Bad Segeberg bei den Karl-May-Spielen auf der Freilichtbühne.

Wenn er nicht gerade den Indigenen mimt, trainiert er sich fleißig sein Bühnen-Outfit an. Wie das aussieht, zeigt Alexander Klaws jetzt mit einem Foto auf Instagram. Oberkörperfrei und mit der Kappe tief ins Gesicht gezogen, zeigt sich der Sänger zu später Stunde im Fitnessraum. Dazu schreibt er: „Nach der ersten ist vor der zweiten Spielwoche. Was macht ihr so, um euch abends müde zu machen? Einmal auspowern. Check!“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Alexander Klaws sorgt für Begeisterung

Geht es nach den Kommentaren unter dem Foto, sieht die Abendroutine bei seinen Fans weniger aktiv aus. Dafür sind sie ganz angetan von dem sportelnden Alexander. Wobei die Nachrichten zeigen: Nicht alle konnten den DSDS-Star auf den ersten Blick erkennen.

Hier einige der Nachrichten:

„Das Ergebnis deiner ‚Abendroutine‘ sieht klasse aus!“

„Musste zweimal hinschauen, ob du es auch wirklich bist. Wow.“

„Stabil!“

„Schaut super aus.“

„Respekt, sieht durchtrainiert aus.“

„Habe dich gar nicht erkannt. Schaust gut aus.“

Kein Wunder, dass einige zweimal hingucken mussten – in diesem Aufzug sieht man Alexander Klaws eher selten.