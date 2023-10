Alexander Klaws: Neuer Job – DAS hat nichts mehr mit DSDS zu tun

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ war er der Sunnyboy, ließ mit Songs wie „Take me tonight“ oder „Free like the Wind“ Fan-Herzen schmelzen. Doch nun will der 40-Jährige eine ganz andere Seite von sich zeigen. Nachdem er in Musicals und Theaterstücken zumeist Heldenrollen wie Tarzan oder Winnetou gespielt hatte, folgt nun der düstere Alexander Klaws.

Im Staatstheater Darmstadt wird der gebürtige Ahlener in die Rollen „Henry Jekyll“ und „Edward Hyde“ schlüpfen, und die sind deutlich dunkler als das, was man bislang von ihm gewohnt sei, berichtet der DSDS-Star im Interview mit „Musicalpuls“.

„DSDS“-Star Alexander Klaws zeigt eine neue Seite

„Man kennt mich im Musical als auch im Schauspielbereich bisher hauptsächlich aus Stücken mit Protagonisten beziehungsweise Heldenrollen wie Tarzan, Winnetou, Jesus etc. Ich kann es kaum erwarten, euch allen meinen inneren Dämon vorzustellen, eine Seite die ich bisher so noch niemandem zeigen konnte. Die Musik und Dramatik des Stücks sprechen ebenfalls für sich“, so Klaws.

Besonders auch: Er wird zusammen mit seiner Frau Nadja auf der Bühne stehen. „Das ist das Ergebnis einer Idee, nachdem ich dort sehr erfolgreich als Toni Manero in „Saturday Night Fever“ und meine Frau Nadja ein paar Jahre zuvor als Alex Owens in ‚Flashdance‘ auf der Bühne des Staatstheaters standen. Jeder, der sich mit mir beschätigt weiß, dass das Stück ‚Jekyll & Hyde‘ als Wunsch ganz oben auf meiner ‚To-Do‘-Liste steht, der hiermit in Erfüllung geht. Das Theater kam auf uns zu und hat nachgefragt, wie die Chancen stehen, dass wir beide für die jeweiligen Rollen zur Verfügung stehen würden“, so Klaws.

DSDS-Star Alexander Klaws spielt Jekyll und Hyde

Bei den Proben mache das für ihn aber keinen Unterschied, so der einstige „DSDS“-Sieger. „Jeder bereitet sich auf seine Art und Weise vor und da macht es keinen Unterschied, ob man jetzt ein Paar ist, oder nicht. Wovon die meisten vielleicht nicht ausgehen ist die Tatsache, dass wir, obwohl wir ein Paar sind, getrennte Wohnungen haben. Wenn ich mich auf einen solch intensiven Charakter vorbereite, der im Stück sogar die Figur die Nadja spielt umbringt, brauche ich auch während der Probenzeit meinen ganz eigenen Kosmos beziehungsweise eigenen Tunnel.“

Premiere feiert das Stück am 3. November 2023 um 19.30 Uhr. Die Vorstellung ist bereits restlos ausverkauft.