DSDS-Star Alexander Klaws mit trauriger Nachricht: „Es tut mir für alle unfassbar leid“

Gesundheit ist das A und O – in jungen Jahren nehmen viele diese Aussage noch nicht allzu ernst. Später, wenn der Körper nicht mehr alles so locker wegsteckt, jedoch umso mehr. Das bekommt Sänger Alexander Klaws nun am eigenen Leib zu spüren.

Bekannt wurde er durch seinen Sieg in der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2003. Inzwischen hat er seinen Horizont erweitert und ist auch als Musicaldarsteller, Schauspieler und Moderator tätig. Von 2010 bis 2013 spielte er die Hauptrolle im Disney-Musical Tarzan – im Januar 2025 feierte er sein Comeback.

Am Sonntag (23. März) musste Klaws seinen „Tarzan“-Fans jedoch eine traurige Nachricht überbringen.

DSDS-Star sagt Auftritt ab

Auf Instagram schrieb der einstige DSDS-Gewinner am Sonntagmittag: „Der gestrige Tag war eine emotionale Achterbahnfahrt der Gefühle, dazu aber in einem späteren Post im Detail mehr. Eine Talfahrt war leider die Tatsache, dass ich gestern im zweiten Akt gemerkt habe, dass mich meine Stimme von Song zu Song immer mehr im Stich lässt. Seit vier Wochen geben sich innerhalb unserer Familie irgendwelche Mutanten-Viren die Klinke in die Hand und leider ist es mir deshalb nicht möglich heute Mittag als Tarzan für euch auf der Bühne zu stehen.“

+++ Fans von Dieter Bohlen brennt eine Frage unter den Nägeln – Pop-Titan muss sie enttäuschen +++

Heißt: Alexander Klaws braucht am 23. März eine Tarzan-Zwangspause!

Alexander Klaws muss pausieren

„Tarzan ist einer der, wenn nicht sogar die körperlich und stimmlich forderndste Rolle in der Theaterwelt, bei der man nur Höchstleistungen vollbringen kann wenn man bei 100-prozentiger Gesundheit ist“, betont der Sänger. „Ich habe wie immer alles versucht, muss mir aber eingestehen, dass es für heute leider nicht reicht. Es tut mir für alle unfassbar leid, aber ich drücke euch und wünsche allen trotzdem eine großartige Zeit heute im Stuttgarter Dschungel mit meinen fantastischen Kollegen.“

Auch wenn seine Fans Alexander Klaws gerne in seiner Rolle als „Tarzan“ erlebt hätten, haben sie vollstes Verständnis für seine Entscheidung: