Fans von Dieter Bohlen brennt eine Frage unter den Nägeln – Pop-Titan muss sie enttäuschen

71 Jahre alt, ein geschätztes Vermögen von 250 Millionen Euro, mehr als 160 Millionen verkaufte Tonträger und Dieter Bohlen bekommt immer noch nicht genug. Nach wie vor scheint der Pop-Titan noch weit entfernt vom Ruhestand zu sein, eilt von einem Job zum nächsten.

Ab dem 5. April sitzt Dieter Bohlen wieder neben seinem langjährigen Kumpel Bruce Darnell sowie Comedian Tony Bauer und „Let’s Dance“-Star Ekaterina Leanova in der „Supertalent“-Jury. Vorher gibt er aber noch ein paar Konzerte, unter anderem in Gelsenkirchen. Und die 21. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) ist ja auch noch geplant. Aber wann eigentlich?

Dieter Bohlen muss Fans enttäuschen

Wer am 22. März in die Veltins-Arena auf Schalke zur „80er Party“ gekommen ist, um von Dieter Bohlen neue Details zur kommenden DSDS-Staffel zu erhalten, der wird wohl enttäuscht werden. Denn bereits auf seinem Instagram-Profil hat der Musiker einige Fragen beantwortet. Eigentlich wollte der Pop-Titan nur einen kleinen Fun-Fact mit seinen Followern teilen.

Denn ausgerechnet Superstar Kim Kardashian, der auf Instagram 357 Millionen! Menschen folgen, hat in ihrer Story ein TikTok-Video hochgeladen, das ihre optische Entwicklung vom jungen Mädchen bis jetzt zeigen soll. Das Besondere für den deutschen Erfolgsproduzenten ist jedoch, dass Kim Kardashian den Modern Talking Song „Cherry Lady“ als Untermalung benutzte. Dafür bedankt er sich in seinem Beitrag.

DSDS-Fans müssen sich noch gedulden

Neben zahlreichen Komplimenten nutzen die Follower die Gelegenheit jedoch auch, um Dieter Bohlen ein paar Fragen zu stellen. Eine Frau will zum Beispiel wissen: „Ist das nicht stressig Dieter, in deinem Alter noch so zu arbeiten? Von einem zum anderen Konzert.“ Und Bohlen antwortet ehrlich: „Ja schon. Bin etwas müde. 2 Stunden Schlaf auf 48 Stunden reicht nicht.“ Aber auch auf die Frage, wann DSDS endlich startet gibt er eine Antwort – auch wenn die wohl kaum zufriedenstellend sein wird. „Das dauert“, heißt es nur kurz und knapp.

Für gewöhnlich wurde die Folgen immer im Januar oder Februar ausgestrahlt, doch bereits 2024 erfolgte die Ausstrahlung bei RTL erst im September. Und es sieht alles danach aus, als ob sich auch in diesem Jahr die Zuschauer noch gedulden müssen. Auch bislang unklar ist, wer in der Jury sitzen wird. Pietro Lombardi wird es jedenfalls nicht sein, womöglich könnte ihn Bushido ersetzten. Bestätigt wurde das von RTL bislang aber auch noch nicht.