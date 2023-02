DSDS-Überraschung! Jetzt taucht er wieder bei RTL auf – „Solange darauf hingefiebert“

Während in den letzten Jahren vor allem die Teilnehmenden bei DSDS für Gesprächsstoff sorgten, ist es 2023 die Jury, die allen die Show stiehlt und abseits des Formats für Drama sorgt.

Im Mittelpunkt die nicht ganz unwichtigen Meinungsverschiedenheiten zwischen Katja Krasavice und Dieter Bohlen, die mit dem Auftritt von DSDS-Kandidatin Jill ihren Anfang nahmen und sich mittlerweile zum handfesten Jury-Zoff hochgeschaukelt haben. Wie ein Lichtblick wirkt da die Folge von Mittwoch (8. Februar), zu der sich die Fans der Show schon vor der Ausstrahlung begeistert äußern. Denn es ist ein alter Bekannter zu Gast, der vielen noch gut in Erinnerung geblieben ist.

DSDS 2023: RTL holt IHN zurück in die Show

„Heute sieht man endlich jemanden mit soviel Talent, der eigentlich schon längst berühmt sein sollte“, kommentiert ein Fan unter der Show-Ankündigung von RTL auf dem Instagram-Kanal von DSDS.

Der Name, der sich hinter dem Talent verbirgt, ist Andrea Renzullo. Und der ist in der Castingwelt von RTL wahrlich kein Unbekannter. 13 Jahre ist es her, da ließ der damals noch 14-jährige Andrea die Zuschauerherzen bei „Das Supertalent“ höher schlagen. Damals schon in der Jury mit dabei war Pop-Titan Dieter Bohlen.

Aus dem 14-jährigen Andrea Renzullo ist ein erwachsener Mann geworden. Bei DSDS möchte der Sänger jetzt erneut sein Glück versuchen. Foto: IMAGO / APress, RTL+, Montage DER WESTEN

DSDS-Auftritt von Andrea Renzullo sorgt für Begeisterung

In der Talentshow schaffte es Andrea Renzullo damals zwar nur auf Platz vier, beim Jugendmagazin „Bravo“ schmückte er dafür aber das Cover und war gleich mehrfach Teil der Berichterstattung. Trotz seiner herausragenden Stimme und zahlreicher Fans blieb der große Erfolg aber aus.

2017 tauchte er dann nochmal bei Dieter Bohlen auf. Diesmal allerdings bei „Deutschland sucht den Superstar“. Vor den Liveshows war seine DSDS-Laufbahn dann aber wieder vorbei. 2023 will er hier nochmal sein Glück versuchen.

Mit Aussicht auf seinen bevorstehenden Fernsehauftritt rührte er vorab bereits ordentlich die Werbetrommel und rief seine Fans zur Unterstützung auf. Dass er in all den Jahren nicht in Vergessenheit geraten ist, zeigen die Nachrichten unter dem DSDS-Beitrag. „Endlich Andrea Renzullo“, „Andrea Renzullo, der neue Superstar“, „Damals wie heute, du wirst das Ding rocken“, „Endlich solange darauf hingefiebert und nun ist es so weit.“

Jetzt muss nur noch die Jury überzeugt sein.