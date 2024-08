Vor „Dschungelcamp“-Start: Sarah Knappik verplappert sich

Endlich ist es so weit. Am Freitag (16. August 2024) pünktlich um 20.15 Uhr startet das sommerliche „Dschungelcamp“. Es wird eine besondere, eine nie dagewesene Staffel. Schließlich ziehen in diesem Jahr nur Kandidaten ein, die bereits „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Erfahrung sammeln durften.

Noch dazu kommt, dass es in diesem Jahr keine Live-Show sein wird. Konnten bei den traditionellen „Dschungelcamp“-Ausgaben, die RTL stets im Januar ausstrahlte, die Zuschauer ein gewichtiges Wörtchen mitreden, wer in die Prüfungen muss, oder wer als nächstes das Camp zu verlassen habe, wird es in diesem Jahr eine andere Lösung dafür geben.

Sarah Knappik spoilert das Sommer-„Dschungelcamp“

Es könnte also spannend werden. Ein bisschen gespoilert wurde jedoch jetzt schon. Und das ausgerechnet in den Instagram-Kommentaren von einem, der zwar auch schon „Dschungelcamp“-Erfahrung sammeln durfte, beim Legenden-Camp in diesem Jahr aber gar nicht dabei ist: Jürgen Milski. Der König vom Lerchenberg, wie er ob seiner zahlreichen Auftritte in Andrea Kiewels „Fernsehgarten“ genannt wird, teilte nämlich ein Foto, auf dem er entspannt in der Sonne liegend die Bild-Zeitung liest. In der Schlagzeile, die auf dem Bild zu sehen ist, heißt es: „Wer nervt zuerst im Sommer-Dschungel?“

Inhalt von Instagram anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Instagram der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

++ „Dschungelcamp“-Preview bei RTL Plus: Um wie viel Uhr geht die Folge online? ++

Und so fragte auch Jürgen Milski seine Instagram-Fans: „Schaut ihr den Sommer-Dschungel… und wer nervt euch von den Teilnehmern am meisten??“ Klar, dass da direkt fröhlich losgelästert wurde. „Ich bin jetzt schon genervt von der Frau Büchner und auf Herrn Legat hätte ich auch verzichten können“, schreibt beispielsweise eine Zuschauerin.

++ Dschungelcamp: RTL spricht vor Start dringende Warnung aus ++

„Ganz klar, die Büchner wird nerven“

Während ein anderer Follower ergänzt: „Ganz klar, die Büchner wird nerven, die nervt eigentlich überall.“ Witzigerweise jedoch melden sich nicht nur Zuschauer zu Wort. Auch Sarah Knappik, die selbst im Sommer-„Dschungelcamp“ zu sehen ist, schreibt einen Kommentar und verplappert sich darin auch noch.

„Knappik nervt, haha“, schreibt sie nämlich. Nun gut, die Überraschung hätte größer sein können (Spaß, liebe Sarah, wir freuen uns auf dich), aber immerhin – schließlich ist bis dato relativ wenig aus dem Südafrikanischen Camp durchgesickert.