„Dschungelcamp“-Preview bei RTL Plus: Um wie viel Uhr geht die Folge online?

Am Freitag (16. August 2024) geht es endlich los: Das Sommer-„Dschungelcamp“ steht in den Startlöchern. Zum ersten Mal überhaupt werden nur Stars im Camp sein, die das lebensverändernde Erlebnis „Dschungelcamp“ schon einmal mitmachen durften.

Ob Thorsten Legat, Sarah Knappik, Daniela Büchner oder Elena Miras … RTL hat sich nicht lumpen lassen und die Creme de la Crema aus zwanzig Jahren „Dschungelcamp“ zurück zu Maden, Kakerlaken und Stier-Sperma gebracht. Dieses Mal jedoch nicht in Australien, sondern in Südafrika. Verständlich: Ist es doch auch in Down Under gerade wettertechnisch etwas ungemütlich.

Wann geht das „Dschungelcamp“ bei RTL Plus online?

Und noch etwas ist anders als sonst. So ist die Sommer-Staffel nicht live. Bedeutet für die Zuschauer: Eine Wahl der Kandidaten in die Dschungelprüfung, oder gar eine Rauswahl ist wohl nicht möglich. Dafür bietet die aufgezeichnete Version RTL aber mehr Optionen bei der Ausstrahlung.

++ „Dschungelcamp“-Star Thorsten Legat: „Ich brauche keinen mehr“ ++

Ähnlich wie bereits in anderen Formaten wie dem „Bachelor“ wird die neueste Folge „Dschungelcamp“ stets einen Tag vor TV-Ausstrahlung bei RTL Plus zum Abruf bereit stehen. Was die Frage aufwirft: Wann genau wird die erste Folge des „Dschungelcamp“ für die Abonnenten von RTL Plus bereitstehen?

Wir haben bei RTL nachgefragt. „Die Folgen auf RTL+ gehen zur Primetime online – wie auch im linearen TV. Heißt konkret: Gegen 20.15 Uhr. Nicht Punkt 20.15 Uhr“, so eine Sprecherin des Senders.

Dann dürfen wir uns den Donnerstagabend (15. August 2024) ja schonmal fett im Kalender anstreichen. Dann nämlich startet das Sommer-„Dschungelcamp“ offiziell bei RTL Plus. Einige Zuschauer werden dann jedoch in die Röhre schauen. So kann der Stream von RTL Plus nicht in jedem Land abgerufen werden. In welchen Ländern du überhaupt nur das „Dschungelcamp“ streamen kannst, kannst du hier nachlesen.