Donnerstag startet das Dschungelcamp bei RTL Plus: Tausende schauen in die Röhre

Es war DIE Überraschung des Sommers. Normalerweise haben wir uns ja daran gewöhnt, dass das „Dschungelcamp“ so ein Winterding ist. Stets im Januar versammeln sich mal mehr, mal weniger prominente Persönlichkeiten im Dschungel Australiens, um bei Kakerlaken und Stiersperma über den Sinn und Unsinn des Lebens zu sinnieren.

Nun erwartet uns dies auch im Sommer. Zwar nicht in Australien, sondern in Südafrika, und auch in einer etwas abgespeckten Version. Denn so wird das Sommer-„Dschungelcamp“ oder auch die Legenden-Staffel, wie RTL ob sie der Teilnahme der zahlreichen „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Veteranen taufte, nicht live sein. Die Folgen sind bereits abgedreht. Ein Fakt, der RTL erlaubt, die Realityshow auf groß über RTL Plus laufen zu lassen.

„Dschungelcamp“ vor TV-Ausstrahlung: SIE schauen in die Röhre

Bereits einen Tag vorher können Abonnenten des Streamingdienstes die Abenteuer von Thorsten Legat, Hanka Rackwitz, Sarah Knappik und Co. via Stream verfolgen. Alle Abonnenten von RTL Plus? Nein, leider nicht. So gibt es ein großes Problem für diejenigen, die ab dem 16. August noch mal in den Urlaub fahren wollen.

++ „Dschungelcamp“-Moderatorin Sonja Zietlow warnt: „Da muss man echt aufpassen“ ++

So verriet RTL, dass das „Dschungelcamp“ bei RTL Plus nur Nutzern in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Lichtenstein zur Verfügung steht. Die Folgen entspannt bei einem Glas Sangria oder einem Teller Spaghetti in Spanien oder Italien zu schauen, ist also scheinbar nicht möglich. Wie ärgerlich.

Wer das Glück hat, sich in einem der Länder zu befinden, kann sich übrigens schon am Donnerstag auf die erste Rutsche Dschungel freuen. Da zeigt RTL Plus nämlich bereits die erste Folge vor TV-Ausstrahlung. Bei RTL startet das „Dschungelcamp“ dann am Freitag pünktlich um 20.15 Uhr. Wie schon erwähnt ist jede Folge dann einen Tag vor TV-Ausstrahlung für Abonnenten bei RTL Plus abrufbar.