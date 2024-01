„Dschungelcamp“: Es ist offiziell! Moderatorin Sonja Zietlow verrät Baby-Namen

Überraschende Baby-News aus dem „Dschungelcamp“! Mit diesen Nachrichten hatten die TV-Zuschauer nun wirklich nicht gerechnet. Warum vor allem Moderatorin Sonja Zietlow über beide Ohren strahlte…

Familiennachwuchs im Hause Zietlow: Während die beliebte RTL-Moderatorin aus dem australischen Busch für Unterhaltung sorgt, erblickt am anderen Ende des Globus ihr Großneffe das Licht der Welt. In der Liveshow am Freitag (26. Januar) enthüllte sie die aufregenden Details.

„Dschungelcamp“: Sonja Zietlow im Babyglück

Während der letzten Livesendung strahlte Sonja Zietlow fast schon mehr als sonst. Und das aus gutem Grund: Schließlich darf sich der RTL-Star über Familiennachwuchs freuen. Doch damit nicht genug – Sonja verriet auch den Namen des neuen Erdenbürgers!

Erst überraschte die 55-Jährige die „Dschungelcamp“-Fans mit einer privaten Grußbotschaft an Tag 7, und dann legte sie an Tag 8 nochmal kräftig nach. Kurz bevor Sonja Zietlow und Jan Köppen in der Sendung ins Camp gingen, um den neuen Prüfling zu enthüllen, gewährte die Moderatorin einen persönlichen Einblick in ihre glückliche Familiensituation.

„Dschungelcamp“: Auf DIESEN Namen hört ihr Großneffe

Mit purer Freude verkündete die „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“-Moderatorin herzerwärmend: „Er ist tatsächlich gesund und munter auf der Welt – der kleine Samuel!“ Ein Handkuss flog in die Kamera, während Sonja über beide Ohren strahlte.

Ob sie in der Folge am Samstag (27. Januar) ein weiteres Update geben wird, bleibt abzuwarten. Jedenfalls dürften sich Fans der schlagfertigen TV-Moderatorin über diesen kleinen privaten Einblick von Sonja gefreut haben.

Seit Freitag (19. Januar) läuft das „Dschungelcamp“ wieder täglich auf RTL. Alle Folgen des Reality-Formats sind im Anschluss auf RTL+ verfügbar.