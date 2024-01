„Dschungelcamp“: RTL-Zuschauer haben genug – „Jetzt reichts aber“

Die Stimmung im „Dschungelcamp“ heizt sich immer weiter auf. Buhmann – oder besser Buhfrau – in diesem Jahr ist Reality-Sternchen Kim Virginia, die sich auf ihren Ex Mike Heiter eingeschossen hat und damit alle anderen Camp-Bewohner nervt.

Selbst Dschungelmäuschen Leyla Lahouar wendet sich mittlerweile von der „Dschungelcamp“-Kandidatin ab, weil sie das Gerede über Mitcamper Mike nicht mehr ertragen kann. Und es hat den Anschein, als wollten die RTL-Zuschauer Kim Virginia so bluten sehen, wie es gerade die Camper unfreiwillig tun. Die Folge: Kim Virginia muss schon wieder in die Dschungelprüfung. Autsch!

Doch nicht alle finden den Move gut. Im Gegenteil: Einige Fans gehen auf die Barrikaden.

„Dschungelcamp“-Zuschauer: „Jetzt reichts aber“

Es sind die Zuschauer selbst, die Kim Virginia täglich in die Prüfung wählen, mit dem Wissen, dass die Ex-„Are You The One“-Teilnehmerin nicht gerade happy ist, die Dschungeltiere hautnah zu erleben und folglich nicht viel oder keinerlei Sterne holt.

Doch genau die wollen sie eigentlich gar nicht mehr bei den Challenges sehen!

+++ Dschungelcamp: Nach Tränenausbruch von Mike – Zuschauer reagieren deutlich! +++

So tummeln sich bei Instagram einige Kommentare aufgebrachter Zuschauer, die offenbar nicht am Voting für Kim beteiligt waren:

„Jetzt reichts aber auch mit Kim, würde gerne auch mal jemand anders in der Prüfung sehen, sie tut mir schon leid.“

„Schade, dass Prüfungen immer als ‚Strafe‘ gesehen werden. Finde, man sollte auch mal jemand wählen, um dieser Person eine CHANCE zu geben, sich zu beweisen“

„Warum nicht Leyla, die sollte ehr da rein, lasst doch mal Kim in Ruhe“

„Junge, wer wählt die Alte eigentlich immer, das ist doch langweilig. Junge, die Prüfungen will man sehen, keine Abbrüche.“

Für einen Fan steht jetzt sogar fest: „Ich schau das Dschungelcamp nicht mehr, weil es nur um Kim geht. Reicht mir ab jetzt. Die Frau ist unerträglich!“

Ob Kim Virginia mit ihrer Art nervt oder aber einfach nur beweist, dass sie sich von niemanden unterkriegen lässt, darüber kann man streiten. Klar ist aber, dass sie in diesem Jahr die Queen der „Dschungelcamp“-Prüfungen ist – wenn auch meist ohne Sternbelohnung.

Ein Camper musste bisher übrigens keine Prüfung ablegen, kann im Gegenteil sogar nicht mal von den Zuschauern gewählt werden. Was dahinter steckt, liest du hier.

Eine neue „Dschungelcamp“-Folge kannst du Samstagabend um 22.15 Uhr bei RTL sehen.