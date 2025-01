Dschungelcamp-Teilnehmerin Nina Bott: Die Nachricht kam zwei Tage nach ihrem Geburtstag

Für die ehemalige GZSZ-Schauspielerin Nina Bott bietet der Januar 2025 gleich drei Highlights, die bei ihr eine immense Freude auslösen. Am 24. Januar 2025 wird sie sich dem wahrscheinlich größten TV-Experiment und Herausforderung ihrer gesamten Fernsehkarriere stellen – der Teilnahme am beliebten RTL-Realityformat „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!.“

Doch auch schon am Anfang des ersten Monates im neuen Jahr kann sie sich über etwas freuen, das sie von all ihren Kontrahenten im Dschungel unterscheidet.

Nina Bott: Außergewöhnliches Silvesterfest

So zählt Nina Bott zu den wenigen Menschen auf der Welt, die am Silvestertag nicht nur dem Neuen Jahr entgegenfiebern, sondern auch sehnsüchtig auf ihren Geburtstag warten. Am 1. Januar 1978 erblickte die Schauspielerin und Moderatorin das Licht der Welt.

Selbstverständlich wurde dieser Tag auch in diesem Jahr gefeiert, allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Mit ihren Gedanken wird die angehende Dschungelcamp-Kandidaten schon im australischen Dschungel sein – sich körperlich und mental auf diese kräftezehrende Challenge vorbereiten. Dennoch nahm sie sich die Zeit und postete einen Schnappschuss, der sie beim Kerzenauspusten zeigt.

Am 1. Januar hat Nina Bott gleich doppelten Grund zur Freude

Doch zwei Tage nach ihrem Geburtstag erhöhte sich das Spannungslevel ihres persönlichen Januars noch mal mehr: So gab der Sender RTL offiziell die gesamte Besetzung der Kandidaten des Dschungelcamps 2025 bekannt. Die ehemalige RTL-Schauspielerin wird dabei auf elf Kontrahenten, unter anderem Reality-Star Sam Dylan (33), Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack (32), Model Lilly Becker (48) und Schauspielkollegen Timur Ülker (35), treffen.

Letztendlich bleibt es spannend abzuwarten, wie sich Nina Bott unter den vielen Realityformat-erprobten Stars schlagen wird. Eins steht definitiv fest: Dass die Show in ihrem persönlichen Highlight-Monat startet, könnte sie durchaus beflügeln.