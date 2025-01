Alle Dschungelcamp-Teilnehmer bestätigt: Eine Katastrophe mit Ansage

Da sind sie also – die zwölf Heroinnen und Heroen, die ab dem 24. Januar den australischen Dschungel das Fürchten lehren wollen. Wobei, seien wir ehrlich, am Ende wird es wieder andersherum sein. Klar ist aber auch, Schlangen, Ratten, Kakerlaken und Co. sollten sich besser schon jetzt mit ausreichend Gehörschutz eindecken. Denn dieser „Dschungelcamp“-Cast verspricht auf jeden Fall eines: ganz viel Getöse.

Vor allem die Konstellation Sam Dylan/Alessia Herren kann eigentlich nur schiefgehen. Eine Katastrophe mit Ansage sozusagen. Aber was war denn da nochmal? Um den Kern des Problems zu erfassen, brauchen wir gar nicht allzu weit zurückreisen. Genauer gesagt: in den Frühherbst des Jahres 2024. Da nämlich startete das „Sommerhaus der Stars“ bei RTL.

Wird es wieder ein Zoff-„Dschungelcamp“?

Mit dabei: Alessia Herren und ihr Partner Can sowie Sam Dylan samt Freund Rafi Rachek. Schien am Anfang alles noch ganz harmonisch, krachte es zum Ende hin zwischen den Teilnehmern gewaltig. Da hagelte es Beleidigungen weit unter der Gürtellinie, da flogen Worte wie „Schl***e“ und „Bi***“ durch den Garten, und auch nach der Ausstrahlung war der Zoff noch nicht gegessen.

Im Gespräch mit „Promiflash“ trat Sam nochmals nach. Unter anderem auch gegen Alessia Herren: „Rafi sagt zwar auch manchmal Kraftwörter, aber wir sprechen nicht miteinander wie eine Alessia mit ihrem Freund oder wie Umut und Emma.“

Kann das gut gehen?

Ob das gut geht? Wahrscheinlich eher nicht. Schließlich sind sowohl Sam als auch Alessia dafür bekannt, ihre Gefühle und Emotionen nur schwerlich im Zaum halten zu können. Ein „Sommerhaus“-Nachspiel scheint da eigentlich fast unvermeidlich.

Bleibt nur zu hoffen, dass es dieses Mal etwas gesitteter ausgehen wird. Denn einen Rauswurf wegen Beleidigungen und heftigen Fehlverhaltens kann eigentlich niemand wollen. Weder RTL noch die Stars und auch nicht die Zuschauerinnen und Zuschauer. Los geht das „Dschungelcamp“ übrigens am 24. Januar 2025. Dann werden wir auch sehen, wie das erste Aufeinandertreffen der Kontrahenten ausgeht.