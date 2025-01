Lilly Becker: Knallhart-Ansage vor Dschungelcamp-Einzug – „Da hört für mich der Spaß auf“

Die heiße Phase hat begonnen: Die diesjährigen „Dschungelcamp„-Teilnehmer haben zumindest die Reise ans andere Ende der Welt schonmal überstanden. Doch der eigentliche Höllentrip folgt erst noch – die Stars genießen nun die letzten Nächte, bevor sie ihr kuscheliges Bett für die nächsten 14 Tage durch ein hartes Feld ersetzen.

Mittendrin: Lilly Becker! Nach mehreren gescheiterten Versuchen der Produktion, ergriff sie in diesem Jahr selber die Initiative und zieht nun gemeinsam mit 11 weiteren Promis ins „Dschungelcamp“ ein – selbst ist die Frau! Vor dem Abflug nach Down Under plaudert sie etwas aus dem Nähkästchen: DAS ist für sie ein absolutes No-Go!

„Dschungelcamp“-Star im Kreuzverhör

Für Lilly Becker ist es nicht das erste Mal in Australien: In der Vergangenheit besuchte sie dort bereits gemeinsam mit ihrem Ex Boris Becker die Australian Open – eines der größten Tennisturniere der Welt. Auch wenn ihr Aufenthalt diesmal weitaus weniger komfortabel wird, kann das niederländische Model sich nicht beschweren: Sie ist nicht nur die wohl bekannteste Camperin in diesem Jahr, sondern Berichten zufolge sogar die bestbezahlteste Teilnehmerin aller Zeiten!

+++ Lilly Becker verrät: Wegen ihm zieht sie in das „Dschungelcamp“ +++

Besonders eine Frage brennt den Zuschauern unter den Nägeln: Wird Lilly Becker über ihren Ex-Mann Boris auspacken? Dieser und weiteren Fragen stellt sich die „Dschungelcamp“-Teilnehmerin nun in der neuen Episode von „Ein Promi ein Joker“. Im Kreuzverhör mit David Modjarad muss sie zehn schnelle Fragen beantworten. Die Herausforderung: Sie verfügt nur über einen einzigen Joker, der sie von der Beantwortung einer Frage befreit!

DAS ist für „Dschungelcamp“-Star Lilly Becker ein No-Go

Eines steht für Lilly Becker fest: Sie möchte Klasse bewahren! Zumindest solange ihre Konkurrenten ihr den nötigen Respekt zollen – das hat für sie nämlich oberste Priorität. Noch wichtiger ist ihr nur die Dschungelkrone. Damit möchte sie es nicht nur sich selber beweisen, sondern auch ihrem Sohn Amadeus eine Freude bereiten, der nur einen Tag nach dem großen Finale (09. Februar) Geburtstag hat.

Auf die Frage, ob sie im Dschungelcamp auch über den Vater ihres Sohnes, Boris Becker, sprechen wird, hat sie sofort eine Antwort parat: „Ich erzähle nichts, bis wir in Australien sind!“ Eine Grenze hat sich das Model jedoch gesetzt: Die Worte „Ich bin ein Star, holt mich hier raus werden“ wird man von ihr nicht hören. „Das wäre peinlich, das darf ich nicht sagen“, betont sie im RTL-Interview.

Auch zum Stichwort „Freizügigkeit“ im Dschungelcamp hat Lilly Becker eine klare Meinung: Nackt duschen oder gar Sex kommt für sie auf keinen Fall in Frage! „Das kann ich den Leuten nicht antun“, betont sie zum Abschluss des Gesprächs.

Neugierig geworden? Ab dem 24. Januar kann man Lilly Becker und ihre Mitcamper täglich live ab 20.15 Uhr bei RTL verfolgen.