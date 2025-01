Lilly Becker verrät: Wegen ihm zieht sie in das „Dschungelcamp“

Wenn ab den 24. Januar wieder mehr oder weniger prominente Personen das RTL-Dschungelcamp beziehen, dann ist auch sie mit von der Partie: Lilly Becker wagt sich gemeinsam mit Yeliz Koc (Reality-TV-Star), Jörg Dahlmann (Fußballkommentator) und weiteren Kandidaten in den australischen Busch. Kurz vor dem Einzug offenbarte sie, wer sich ihre Teilnahme an dem Format besonders wünschte.

„Ich habe Schmetterlinge im Bauch, weil ich nervös und aufgeregt bin und nicht weiß, was passieren wird. Ich hoffe, es wird lustig und unterhaltsam und es wird nicht zu peinlich für mich. Ich werde auf jeden Fall mein Bestes geben. Und ich bin froh, dass es jetzt endlich losgeht“, sagte Lilly Becker gegenüber der „Bild“.

Lilly Becker: Darauf freut sie sich jetzt schon

Was die Ex von Tennis-Legende Boris Becker außerdem verriet: Es war der Wunsch von Sohn Amadeus, dass sie beim Dschungelcamp mitmacht! „Ich werde dort auch immer an ihn denken“, betonte die 48-Jährige.

Sohn Amadeus wird sogar am Ende des Dschungelcamps aus London nach Australien reisen. Auf dem fernen Kontinent will er gemeinsam mit seiner Mama seinen 15. Geburtstag feiern. „Darauf freue ich mich jetzt schon“, so Lilly weiterhin.

Vorbereitet hat sich die Brünette auf das Camp übrigens nicht. „Da bin ich gar nicht dazu gekommen. Es war alles sehr stressig in den letzten Tagen und ich musste sehen, dass genug Essen zu Hause ist für meinen Sohn, wenn ich nicht da bin.“ Ins Dschungelcamp mitnehmen, will das Model eine Bibel und den Talisman von Amadeus.

Becker-Ex hofft auf Frieden im Dschungelcamp

Lilly Becker hofft auf ein friedliches Zusammenleben im Camp: „Hoffentlich bleibt alles stilvoll.“ Na, ob die RTL-Zuschauer diese Ansicht wohl teilen? Immerhin wird es erst so richtig spannend, wenn es im Busch ordentlich kracht. Man darf also gespannt sein.