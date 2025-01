„Dschungelcamp“-Star Kim Virginia teilt Update – „Habe total Panik“

Die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin Kim Virginia (29) ist nun seit drei Wochen mit ihrem Reality-TV-Kollegen Nikola Glumac (28) zusammen. An den Feiertagen präsentierte sich das Paar via Instagram bis über beide Ohren verliebt und zelebrierte Silvester am Persischen Golf in Dubai.

Dabei heizten sie die Gerüchteküche um eine mögliche Schwangerschaft intensiv an. Nun äußerte sich die Influencerin in einem Instagram Reel. Kann sich das Reality-Paar bald wirklich über Nachwuchs freuen?

Wilde Spekulationen um „Dschungelcamp“-Star Kim Virginia

Doch gehen wir erst einmal auf die vergangenen Spekulationen ein. Beim ausgelassenen Neujahreswechsel zeigte sich das Paar mit Getränken in der Hand. Spannend hierbei: Nikola Glumac genoss einen Sekt, wohingegen Kim Virginia lediglich zu einem Glas Orangensaft griff. Dieser Alkoholverzicht regte ihre Fans zum Nachdenken an.

Außerdem ließ ein Kommentar von Kim Virginia die Gerüchteküche überkochen! So beschrieb sie: „Für mich fühlt sich dieses Jahr irgendwie besonders an – es könnte vieles Neues auf Nikola und mich zukommen.“ Zudem fügte sie hinzu, dass sie auf die Gründe für ihre Orangensaftwahl in nächster Zeit eingehen werde.

Am 4. Januar wandte sie sich nun abermals in einer Instagramstory an ihre Fangemeinde. Dabei ging sie auch konkret auf eine mögliche Schwangerschaft ein: „Ich schiebe übrigens den Schwangerschaftstest immer noch vor mir her. In meinem Umfeld sind ja alle überzeugt, dass ich safe schwanger bin und alle drängeln mich zum Test…aber ich muss gestehen: Ich habe total Panik davor“, berichtete der Reality-Star.

Darüber hinaus sei sie sich unsicher darüber, welches Ergebnis ihres Schwangerschaftstests sie mehr aus der Bahn werfen würde. Bei einem positiven Ergebnis würde sich das ganze Leben des Paares auf den Kopf stellen. Jedoch wäre sie bei einem negativen Ergebnis „ziemlich traurig darüber.“

Ihre Follower müssen sich also weiterhin gedulden. Eins steht aber fest: Lange kann es nicht mehr dauern. Wann bringen Kim Virginia und ihr Freund Nikola Glumac frischen Wind in die bei Fans so beliebte Thematik?