RTL-Star Gigi Birofio: Fotos mit IHR lösen Fragezeichen aus

Die Gerüchteküche rund um Gigi Birofio (25) brodelt seit einigen Tagen heftig. Der ehemalige „Dschungelcamp“-Teilnehmer gönnt sich momentan eine erholsame Auszeit mit einer Influencerin und scheint das sichtlich zu genießen. Denn anstatt die Blondine aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, teilt der RTL-Star fleißig Bilder aus dem gemeinsamen Urlaub in Thailand.

Auf Instagram zeigt er in seiner Story ein Foto, das die beiden in einer innigen Umarmung zeigt. In einem weiteren Clip ist die junge Frau an einem Schießstand zu sehen. Und auch ein Schnappschuss, auf dem Gigi mit ihr ein leckeres Abendessen genießt, lässt nicht lange auf sich warten. Die Influencerin, die auf Instagram unter dem Namen „vycz“ bekannt ist, macht seine Fans nachdenklich: Ist sie die neue Frau an der Seite des Deutsch-Italieners?

RTL-Star Gigi sorgt bei seinen Fans für Kopfzerbrechen

Auf ihrem eigenen Instagram-Account repostete die junge Frau am Freitag (28. Februar) einige der Stories, die Gigi zuvor veröffentlichte. Außerdem versah sie ein gemeinsames Bild sogar mit einem Emoji, das zwei Herzen zeigt.

Noch deutlicher wird die Vermutung einer mögliche Beziehung durch leidenschaftliche Kussfotos, die die vermeintliche Freundin vor kurzem in ihrer Instagram-Story teilte.

RTL-Star Gigi schweigt und genießt

Bereits im Januar wurde Gigi Birofio mit der „Ex on the Beach“-Teilnehmerin in Verbindung gebracht, soll laut seinen Followern mit ihr Finnland gewesen sein.

Doch das Entscheidende: Weder Gigi Birofio noch seine Begleitung haben sich bislang offiziell zu einer möglichen Beziehung geäußert. Ob Playboy Gigi jetzt wirklich das Singleleben hinter sich lässt und eine neue Liebe gefunden hat, bleibt vorerst unklar. Daher müssen sich Fans des Reality-Stars weiterhin gedulden und rätseln…