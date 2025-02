„Dschungelcamp“-Nachspiel: Sam Dylan packt aus – „Ich war geschockt“

Am Sonntagabend (23. Februar) um 20.15 Uhr gab es im „Dschungelcamp“-Nachspiel bei RTL zahlreiche Überraschungen, die selbst eingefleischte Show-Insider nicht für möglich gehalten hätten. Zunächst schien es, als hätten die hitzigen Auseinandersetzungen und verbalen Attacken im Camp nach dem Finale bei der großen Wiedersehensshow endlich ein Ende gefunden. Doch weit gefehlt!

Beim Nachspiel ging es noch einmal hoch her und es flogen zwischen einigen Kandidaten erneut die Fetzen. Und das ausgerechnet bei Stars wie Jürgen Hingsen (67) und Jörg Dahlmann (66), mit denen wohl niemand gerechnet hätte.

Am Tag nach der Show (Montag, 24. Februar) scheint das Drama noch weiterzugehen. So enthüllt Kandidat Sam Dylan (34) brisante Details in seiner Instagram-Story.

„Dschungelcamp“-Nachspiel: Sam Dylan musste sich die Augen reiben

Nach seiner Aussage sollen vereinzelte Passagen aus der Ausstrahlung herausgeschnitten worden sein. Doch um welche handelt es sich hierbei? Ganz offen und nah zeigte sich Sam seinen Followern während einer Zugfahrt auf Instagram. Als er auf das Nachspiel zu sprechen kommt, findet Sam deutliche Worte: „Krass war, was wir vom Nachspiel gesehen haben. Diese wirklichen Eskalationen, die stattgefunden haben, auch in der Lounge hinten, wurden gar nicht gezeigt.“

Die möglichen Gründe dafür fügt Sam sofort hinzu. Er könne sich vorstellen, dass das Moderatorenduo Sonja Zietlow (56) und Jan Köppen (41) vermeiden wollten, aus dem Format eine extreme „Krawall-Show“ zu machen. Genügend Drama sei den Zuschauern ja dennoch präsentiert worden.

„Dschungelcamp“-Star Sam Dylan enthüllt brisante Details

Doch welche Passagen wurden denn letztendlich gekürzt? Sam zufolge würden beim überraschenden Streit zwischen Jörg Dahlmann und Jürgen Hingsen noch zehn Prozent Inhalt fehlen, bei denen die beiden besonders laut wurden. Zudem habe es noch Krach zwischen seinen Mitstreitern Maurice Dziwak (26) und Yeliz Koc (31) gegeben. Dieser fand in der schlussendlichen Ausstrahlung aber kaum eine Beachtung. Maurice solle Yeliz vorgeworfen haben, dass ihr Freund ein „Fremdgeher“ sei.

Außerdem solle es in der Lounge zwischen Timur Ülker (35) und Maurice eskaliert sein. Der Streit habe erneut die Vorwürfe aufgegriffen, dass Timur während der Kameraufnahmen fürs „Dschungelcamp“ schauspielere und sich bewusst inszeniere. Alle anderen Camper hätten sich daraufhin eingemischt, und die Atmosphäre sei so hitzig gewesen, dass lautstark herumgeschrien worden sei.

„Ich verstehe einfach nicht, warum es nicht gezeigt wurde. Das war das Hauptthema, wo sich alle eingemischt haben. Da stand Aussage gegen Aussage. Ich war geschockt, dass es nicht ausgestrahlt wurde. Diese Loungesituation hat auch das normale Publikum im Studio nicht mitbekommen“, fasst Sam am Ende zusammen. Außerdem erwähnt der ehemalige „Prince Charming“-Teilnehmer, dass Jan Köppen‘s anschließendes Versteckmanöver unter dem Tisch nicht in die Sendung aufgenommen worden sei.