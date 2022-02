„Dschungelcamp“: RTL lässt Bombe platzen! Stars erwartete Schock-Nachricht

Das „Dschungelcamp“ lichtet sich weiter, nur noch fünf Stars kämpfen um die Dschungelkrone und ewigen RTL-Ruhm.

Doch bevor am Samstag das große „Dschungelcamp“-Finale ansteht, wird am Freitag noch einmal kräftig ausgesiebt. Bei der Entscheidung wird RTL die Camper mit einer echten Hiobsbotschaft überraschen!

„Dschungelcamp“: RTL macht es öffentlich – das ist am Freitagabend anders

An Tag 15 besteht das Camp nur noch aus Männern: Nach dem „Dschungelcamp“-Aus von Anouschka Renzi am Donnerstagabend dürfen sich noch Filip Pavlović, Manuel Flickinger, Peter Althof, Harald Glööckler und Eric Stehfest Hoffnung auf den Sieg machen.

Was sie allerdings nicht wissen: Noch vor dem Finale werden zwei Kandidaten den südafrikanischen Busch verlassen müssen!

Das „Dschungelcamp“-Finale steht kurz bevor – doch RTL hat noch eine Hiobsbotschaft für die Stars. Foto: RTL

So gab RTL einige Stunden vor dem Halbfinale bekannt, dass das Finale am Samstag wie gewohnt nur mit drei Stars stattfinden wird. Heißt, zwei sind an diesem Freitag noch zu viel.

„Dschungelcamp“ (RTL): Stars waren bereits verunsichert

Während die RTL-Zuschauer sich schon jetzt mental darauf einstellen können, womöglich extra oft für ihren Liebling zu voten, sind die „Dschungelcamp“-Kandidaten noch ahnungslos.

