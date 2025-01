Dschungelcamp-Folge endet mit Schock – Promis fallen aus allen Wolken

Schon bevor Sam Dylan am Sonntagabend (26. Januar) seine Dschungelprüfung „Murwillumbah Jones – Jäger der verlorenen Sterne“ antritt, ahnt er Böses. „Schon wieder was mit Enge“, stellt er ernüchtert fest. Moderatorin Sonja Zietlow erklärt, was auf den Camper zukommt. „Du wirst in diese Grabkammer einsteigen, dann wirst du bis zum Hals mit Hirse befüllt. Dein Kopf steckt innerhalb einer Glasbox. Du musst sechs Minuten ausharren.“

Hört sich erstmal unspektakulär an, doch RTL wäre nicht RTL, wenn man sich nicht noch ein paar Gemeinheiten einfallen lassen würde. Denn alle 30 Sekunden bekommt Sam Dylan Gesellschaft von Bewohnern des Dschungels. Schnell wird klar: Diese Prüfung wird erneut zur heftigen Belastungsprobe für den Reality-Star.

Dschungelcamp-Prüfung erneut abgebrochen

Die Ansage seiner Mitcamper war nach seiner ersten gescheiterten Prüfung eigentlich unmissverständlich. Nochmal aufgeben ist nicht erlaubt! Den Promis knurrt im Dschungelcamp der Magen und da helfen nur Sterne. Sam Dylan stellt sich der Herausforderung, auch wenn er nach kurzer Zeit schon anmerkt: „Das ist ja schlimmer als gestern.“

Nachdem sein Körper vollkommen mit Hirse bedeckt ist, und er nur noch den Mund zum Abschrauben der Sterne bewegen kann, beginnt das Drama auch schon. Nacheinander kommt je eine Ladung Mehlwürmer, Heuschrecken und Kakerlaken mit je einem Stern in die Glasbox, in der sein Kopf steckt. Drei Sterne hat er sicher, doch die Kakerlaken sind an diesem Tag sein Endgegner. Erneut ruft der 33-Jährige den berühmten Satz: „Ich bin ein Star – holt mich hier raus!“

Publikum hat entschieden

Damit herrscht bittere Gewissheit im Dschungelcamp: Keine Essenslieferung für die Promis. Anderer Tag, aber gleiches Ergebnis. Nachdem er erneut ohne Sterne ins Dschungelcamp zurückkehrt, scheint der erste Zoff vorprogrammiert zu sein. Der Schock ist ihnen auf jeden Fall ins Gesicht geschrieben. „Null?“ fragt Maurice schockiert nach.

Lilly Becker, Yeliz Koc und Maurice Dziwak spekulieren nach dem enttäuschenden Ergebnis, ob Sam Dylan eine ausgeklügelte Taktik verfolgt (hier mehr dazu). Tja aller guten Dinge sind drei! Für die nächste Prüfung bekommt Sam Dylan immerhin Unterstützung von Alessia Herren.