Dschungelcamp-Star schießt sich ins Aus – Zuschauer wollen DIESEN Promi in der Prüfung sehen

Auf Sam Dylan liegt schon am dritten Tag im Dschungelcamp jede Menge Druck. Nachdem er bereits die erste Dschungelprüfung abbrach, erwartet das Team bei der zweiten Prüfung einige Sterne. Denn nur so bekommen die zwölf Promis außer Bohnen und Reis etwas zu essen.

Bevor die Sendung am Abend zur Primetime im Free-TV ausgestrahlt wird, zeigt RTL auf Social Media eine kleine Preview. Während sich Sam Dylan seiner zweiten Prüfung stellt, geht das Lästern im Dschungelcamp los.

Dschungelcamp: Sam Dylan erneut in der Prüfung

Der Reality-Star muss in einem Glasgefäß stehen, während dieses mit allerlei Krabbeltieren wie Maden und Würmern gefüllt wird. Lediglich sein Kopf ist frei und der 33-Jährige hat nur seinen Mund, um die Sterne einzusammeln. „Das ist ja noch schlimmer als gestern“, äußert sich Dylan leicht panisch. Zeitgleich diskutieren einige Promis, wie sich ihr Mitcamper wohl dieses Mal schlagen wird.

„Wenn er keine Sternchen holen sollte, dann bleibt er nicht lange“, meint Lilly Becker. Maurice Dziwak glaubt dagegen: „Vielleicht sehen die Leute, dass er sich bemüht und er gewinnt das. Ich weiß natürlich nicht, ob das Taktik ist.“ Auch die Ex von Boris Beckert hält es nicht für ausgeschlossen, dass Dylans Verhalten nur „Show“ ist. „Wir wissen nicht, wie er sich während der Prüfung verhält.“

Muss SIE als Nächste zur Prüfung?

Bereits nach der ersten gescheiterten Prüfung äußerte sich Lilly Becker sehr kritisch im Interview über die Leistung ihres Mitcampers. Von aufmunternden Worten keine Spur – Motivation sieht anders aus. Das sehen auch die Dschungelcamp-Fans offenbar so. Und mit ihren Äußerungen scheint das niederländische Model immer mehr in den Fokus der Zuschauer zu rücken. Immerhin entscheiden die per Voting, wer als nächstes in die Prüfung muss.

Hier ein paar Kommentare unter dem Instagram-Beitrag:

„‚Ist das Show?‘ Ach Lilly, wir würden dich gerne in einer Prüfung sehen, mit deiner großen Klappe…“

„Lasst uns alle mal Lilly in die nächste Prüfung wählen, ok?“

„Er probiert alles und hat einfach Angst und Panik. Warum ist das Show? So eine kranke und traurige Einstellung!“

„Vielleicht möchte Frau Becker uns morgen mal zeigen wie es richtig geht?!“

„Er zittert doch total. Das ist doch keine Show. Armer Sam.“

Doch es gibt auch Zuschauer, die glauben, dass Lilly Becker die Taktik von Sam Dylan tatsächlich durchschaut hat. „Lilly hat zu 100 Prozent Recht, er macht nur Show dass die Leute ihn immer wieder reinwählen in die Prüfungen, so kann er Sendezeit generieren!“, meint eine Person. Ebenfalls heißt es: „Bin ich die Einzige die genau so wie Lilly denkt ? Sie spricht ehrlich aus, was viele denken. Sam ist doch der größte Showkasper.“ Sicher ist jedoch: Wenn die Niederländerin zur Prüfung gewählt wird, muss sie nach ihren großen Worten liefern.