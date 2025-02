„Dschungelcamp“-Star Maurice Dziwak packt aus: „Ich habe nie was gespielt!“

Noch nie gab es in der Geschichte des Dschungelcamps so viele Prüfungsabbrüche wie in diesem Jahr. Einer, der daran nicht ganz unschuldig ist, ist Maurice Dziwak. Der „Dschungelcamp“-Star wurde am Freitag (7. Februar) von den RTL-Zuschauern rausgewählt.

Einer der Gründe könnte auch seine letzte Prüfung sein, in der Maurice nonstop panisch den Namen seiner Mitstreiterin Lilly Becker gerufen hatte (hier mehr >>>). Viele Zuschauer glaubten ihm nicht, dass das alles echt sei.

Einen Tag nach seinem Exit erklärt sich der „Dschungelcamp“-Kandidat nun im Interview.

„Dschungelcamp“-Star Maurice packt nach Rauswurf aus

Maurice kann all das noch nicht ganz glauben. Er hat nun keine Chance mehr auf die Dschungelkrone, die am Sonntag (9. Februar) verliehen wird. Doch auf die Frage, ob wirklich alles echt bei ihm war, vor allem in den Prüfungen, hat der Oberhausener eine klare Antwort:

„Ich habe nicht mal annähernd geschauspielert. Ich weiß nicht, wie oft ich Lilly gerufen habe, ich war nur überfordert und wollte nur raus. Ich hatte extrem Panik gehabt und wollte nur Lillys Hand spüren, sie ist ja Mama mäßig. Ich war einfach over and out. Da war nix gespielt, ich habe nie was gespielt!“

„Dschungelcamp“-Star Maurice perplex

Für Maurice kommt die Info, dass dieses Camp 2025 das mit den meisten Abbrüchen war, ohnehin überraschend. „Ach krass, ich wusste gar nicht, dass so oft abgebrochen wurde.“ Und für alle, die nicht nachvollziehen können, wie es ist, in so einer Dschungelprüfung zu sein, macht der „Dschungelcamp“-Star im Interview noch einmal deutlich:

„Glaub mir, die Prüfungen sind echt hardcore!“

Was Maurice Dziwak über seinen Streit-Kollegen Timur Ülker denkt, ob er glaubt, dass ihn der Fight den Sieg gekostet hat, und was er jetzt in Freiheit als Erstes tun will, das erfährst du im kompletten Interview hier bei uns um 11 Uhr.