„Dschungelcamp“: Als Zuschauer DAS sehen, platzt ihnen der Kragen – „Was ist denn da los dieses Jahr?“

„Jammern, kann der gut!“ So lautet einer von vielen Kommentaren zu den neuen „Dschungelcamp“-Szenen, die am Donnerstagabend (6. Februar) im TV laufen. In der Prüfung sind diesmal Lilly Becker und Maurice Dziwak. Und man sollte meinen, da sind Sterne und damit Essen garantiert. Oder?

Nicht ganz, denn das, was vor allem Dschungelcamper Maurice abliefert, bringt einige Zuschauer aus der Fassung.

„Dschungelcamp“: Panik mit Konsequenzen

In der Prüfung steht eine XXL-Dusche namens „Stock-Schauer“ an, inklusive allerhand Tiere und Schleim. Für Reality-Star Maurice eine Situation, die bei ihm vorher schon für Unbehagen sorgt. „Ich habe auf jeden Fall Luft zum Atmen, nur so ein bisschen, oder?“, fragt der 26-Jährige. Je mehr Wasser in die Dusche kommt, desto panischer ist er während der Prüfung und schreit seine Mitkämpferin an: „Lilly! Lilly! Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Lilly! Ich kriege keine Luft. Bitte weniger Wasser!“

Und sein Löwengeschrei geht noch weiter: „Ich will raus“, brüllt der Löwe panisch. „Lilly! Mach auf. Lilly! LILLYYYYYYY!“ Als schließlich erst drei Minuten von insgesamt sieben vorbei sind, erkennt Lilly, dass die Situation mit Maurice ausweglos ist und sie ruft scherzhaft den berühmten Satz, der das Spiel sofort beenden lässt. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“

Das Brisante: Das war die fünfte abgebrochene Dschungelprüfung in dieser Staffel – ein Rekord in der RTL-Show!

„Dschungelcamp“: Diese Szenen verärgern Zuschauer

Für die Zuschauer geht das gar nicht. Sie sind vor allem auf Maurice sauer, der das Ganze zu verantworten hatte und (mal wieder!) null Sterne gebracht wurden.

Bei Instagram tummeln sich einige Kommentare von Fans:

„Der starke Löwe schon wieder nur am Jammern und am Rumheulen… „

„Oh man und das sind die Männer von heute?“

„Kann nix, das ist Wasser und der brüllt beim ersten Tropfen. Raus mit dem bitte. Bitte keine Anrufe für ihn. Bitte“

„Was ist denn da los dieses Jahr ????? Bitte kauft euch nächstes Jahr mal wieder Leute die Eier haben wie Desiree Nick usw. Die haben durchgezogen.“

„Und der soll Dschungelkönig werden?“

„Maurice heult. Wie immer.“

Und auch die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen merken mittlerweile, dass es für die Zuschauer alles andere als unterhaltsam sein muss, wenn die Stars in den Prüfungen permanent das Handtuch werfen.

Dabei hatte Maurice vor dem Start des „Dschungelcamps“ noch groß bei Instagram angekündigt: „Macht euch auf was gefasst. Der Zoo war gestern. Euer Löwe ist endlich wieder in freier Wildbahn und ist bereit, für euch alles zu geben, um euch maximal zu unterhalten.“