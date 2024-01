Dschungelcamp: Plötzlich bricht Panik aus – Kandidat muss sofort eingreifen

Dass man im Dschungel auf das ein oder andere Tier treffen kann, dürfte kein großes Geheimnis sein. Diese Erfahrung müssen die Dschungelcamp-Kandidaten Staffel für Staffel machen. Und auch die aktuellen Teilnehmer der RTL-Show bleiben davon natürlich nicht verschont.

Insekten, Schlangen und Co. können für Ekel und Angst bei den Dschungelcamp-Bewohnern sorgen. An Tag zwei brach deswegen Panik im Camp aus – und das mitten in der Nacht! Zuerst fühlte sich Reality-TV-Star Leyla Lahour von einem Frosch belästigt.

Dschungelcamp: Auch dieser Kandidat bekommt es plötzlich mit der Angst zu tun

„Wie kann man so hässlich sein?“ Die Blase am Hals und der Körper, alles ist so ekelhaft, fand die 27-Jährige. Durch Leylas Tumult und Schreie wachen auch die anderen Camper immer wieder auf. Doch das sollte nicht der einzige Vorfall in dieser Nacht gewesen sein.

Später in der Nacht machte Tim Kampmann alias Twenty4tim eine Szene, weil er Angst vor einer Heuschrecke hatte. Er kriegte sich kaum mehr ein und kreischte laut: „MIKE! MIKE! MIKE!“ Und der ehemalige „Love Island“-Teilnehmer griff sofort ein – und schlug die Heuschrecke genau gegen Tim. Ob das mit Absicht war? Man darf gespannt sein, wann die nächste Panik im Camp ausbricht. Immerhin können zwei Wochen verdammt lang werden…

Eine Teilnehmerin, die auch schon für Unterhaltung sorgte, ist Cora Schumacher. Die 47-Jährige ist die Verflossene von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher. Sie legte direkt zu Beginn eine pikante Sex-Beichte ab. „Das war, bevor ich Corona hatte. Bei der Person habe ich mich mit Corona angesteckt! Der ist ein famous Boy und minimal jünger als ich.“ Da werden ihre Mitstreiter natürlich sofort hellhörig. Sie wollen mehr Details. In diesem Artikel liest du mehr zu der wilden Sex-Beichte von Cora Schumacher.