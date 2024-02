„Dschungelcamp“ – Überraschung beim Voting: DIESE drei Stars stehen im Finale

Halbfinale beim „Dschungelcamp“ am Samstagabend (3. Februar 2024). Endlich entscheidet es sich also, wer bei der 17. Staffel im Finale steht.

Die Würfel sind gefallen, die Zuschauer haben entschieden. Viel wurde im voraus spekuliert. Im Laufe der vergangenen zwei Wochen kristallisierten sich ein paar Favoriten auf die Dschungelkrone 2024 raus. Wer ist weiter, wer ist raus?

Zunächst stand aber Teamwork an. Bei der legendären Dschungelprüfung „Creek der Sterne“ konnten sich die verbliebenen fünf Promis ein leckeres Fünf-Gänge-Menu erkämpfen. Wie die Prüfung ausging kannst du hier erfahren.

Sie gilt als Mutter des Camps und ist bereits, so manche Extrameile zu gehen: „No Angels“-Sängerin Lucy Diakovska wird nicht nur von TV-Zuschauern, sondern auch von Dschungel-Experten als Favoritin auf die Krone genannt. Sie hat einen starken Willen und ein offenes Ohr.

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidatin Lucy Diakovska +++

Layla Lahouar lebt ihren Traum als Reality-Sternchen. Die 27-jährige Frankfurterin steht zu ihren Beauty OPs und hat im Camp für eine Menge Drama gesorgt, weil sie ein Auge auf Kim Virginias Ex-Freund Mike geworfen hat

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidatin Leyla Lahouar +++

Er galt als eher unbekannte Nummer im „Dschungelcamp“. Fabio Knez, Reality-Star und Staubsaugervertreter aus München. Markenzeichen des Münchners mit dem ruhigen Gemüt sind sein Schnauzbart und die oft zum Zopf gebunden langen Haare. Er stand beim Voting schonmal auf der Kippe.

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidat Fabio Knez +++

Twenty4Tim wurde von seinem Gewinn mit zehn Freunden auf die Malediven fliegen, seine Großeltern unterstützen und nach Immobilien Ausschau halten. Im Gespräch mit Mike gibt der 23-jährige Influencer allerdings zu, dass er gut von seinen TikTok-Videos und Insta-Posts leben kann.

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidat Twenty4Tim +++

Der Essener Mike Heiter hat mit Abstand die meiste Reality TV-Erfahrung. 2017 begann alles mit der RTL2-Dating Show „Love Island“, es folgten eine Reihe anderer Sendungen. 2023 lernte er bei „Are you the One – Reality Stars in Love“ Kim Virginia kennen, doch die Beziehung hielt nur kurz. Sie sorgte für viel Beef im Camp.

+++ Das ist Dschungelcamp-Kandidat Mike Heiter +++

„Dschungelcamp 2024“ – DAS sind die drei Finalisten

Gut gelaunt marschieren um kurz vor 9:00 Uhr Ortszeit im australischen Dschungel Sonja Zietlow und Jan Köppen ins Camp, um die Ergebnisse der Telefonabstimmung zu verlesen. Die Stimmung ist relativ entspannt. Nun wird es ernst. Die Person, die definitiv dabei ist, heißt Lucy. „Oh mein Gott!“, fährt es aus ihr heraus.

Dann kommt es zur Entscheidung zwischen Tim und Fabio. Einer kommt weiter, einer muss die Sachen packen. Weiter geht es für…Tim! Fabio belegt den vierten Platz und wirkt etwas irritiert. Nun kommt es zur zweiten Entscheidung zwischen den Turteltäubchen des Dschungelcamps. Kurz vorher hatte Mike Leyla gesagt, dass er „nur ein Kumpel“ für sie sein will. „Danke für gar nichts“ hatte sie unter Tränen im Dschungeltelefon ihren Gefühlen Luft gemacht. Nach dem Liebes-Aus werden sich nun die Wege der beiden endgültig trennen.

Überraschung! Leyla, die gestern noch auf der Kippe stand und auf Platz fünf lag, ist im Finale. Mike Heiter ist raus. Er hat sich mit seinem Verhalten Leyla gegenüber wohl keinen Gefallen getan.