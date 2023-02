„Dschungelcamp“-Star Cosimo Citiolo: Kaum zurück in Deutschland, passiert es – „Scheiße“

Seit Mittwoch (1. Februar) sind die „Dschungelcamp“-Stars wieder in Deutschland. Nachdem Djamila Rowe als Dschungelkönigin gekürt wurde und mit dem großen Wiedersehen der Stars auch der letzte TV-Termin in Australien absolviert wurde, konnten die Teilnehmer von 2023 wieder in Richtung Heimat fliegen.

Nicht ganz leicht für den einen oder anderen, sich plötzlich wieder an deutsche Zeiten halten zu müssen. „Dschungelcamp“-Pizza-Esser Cosimo Citiolo kann davon ein Liedchen singen.

„Dschungelcamp“-Star Cosimo Citiolo hat stark zu kämpfen

Der einstige DSDS-Kandidat meldete sich am Donnerstag (2. Februar) in aller Frühe bei seinen Instagram-Fans aus seinem Zuhause und hoffte, dort schon auch so manchen Frühaufsteher anzutreffen.

Noch ein bisschen verschlafen sprach er in die Kamera: „Guten Morgen, Leute. Jetlag! Scheiße, es ist 6 Uhr morgens, ich bin seit über eineinhalb Stunden schon wach. In Australien wären es jetzt schon 11 Uhr morgens. Oder 10 Uhr oder 12 Uhr, wie auch immer. Egal.“

Und auch wenn sein Rhythmus noch ein bisschen durcheinander ist, einen guten Schlaf hatte der „Dschungelcamp“-Star vergangene Nacht allemal, wie er weiter verriet. „Ausgeschlafen – erstes Mal wieder nach fünf sechs Tagen. Man fühlt sich schon ganz anders im eigenen Bett“, so der 41-Jährige.

Mittlerweile kann Cosimo Citiolo also offenbar wieder richtig gut schlafen, im australischen Camp wirkte er dagegen zuletzt tatsächlich unausgeschlafen und gereizt. Eckte mit seinen Mitstreitern an und verließ wutentbrannt sogar kurzzeitig die Wiedersehens-Show bei RTL. Doch das ist nun Geschichte.

Denn lange wird es sicher nicht mehr dauern, bis der selbsternannte Entertainer wieder zu alter Spaß-Manier zurückkehrt. Spätestens dann, wenn sein Jetlag überstanden ist…